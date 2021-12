Dona Saúl “Canelo” Álvarez juguetes a niños del DIF

Ciudad de México.- El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, rechazó que haya intentado agredir a las jugadoras de las Rayadas al momento en que festejaban el título del Apertura 2021 de la Liga MX femenil.

El “Patón” Guzmán indicó que lo único que hizo fue arrojar un peluche al centro del campo para emular lo hecho por el resto de aficionados que, al medio tiempo, arrojaron muñecos a la cancha.

“Fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión y me había llegado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo”.

No se distingue que avienta Nahuel Guzman….Pero sea lo que sea debe de ser ejemplo del bueno 🤷‍♀️ super mal la actitud del portero de Tigres https://t.co/8dYhyko01Y — Marifer Ibañez (@MariferIbanezP) December 21, 2021

“Fue justo el momento que salíamos todos, tanto las chicas de Tigres y de Rayadas se estaban yendo al vestido y yo a la cabina”, explicó Nahuel.

“En la cancha hubo 50 mil personas que aventaron peluches. Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas, obviamente no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha”.

Por otra parte, criticó que los medios de comunicación quieran “hacer periodismo” a través de lo que postea la gente en redes sociales.

“También decir que esto de hacer periodismo por medio de los videos de la gente se hace cada vez más fácil así que felicitarlos a ustedes”.

Además, Nahuel Guzmán felicitó a los Tigres a pesar de que perdió la final de la Liga MX femenil ante las Rayadas.

“Felicitarlas a pesar de no conseguir el objetivo final, vienen haciendo un gran esfuerzo desde hace tiempo un trabajo muy lindo y grande, que les permite a muchas chicas de la región a formar parte del futbol femenino”, sentenció.

