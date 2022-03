Montpellier.— El histórico patinador mexicano Donovan Carrillo se retira del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier, Francia. Sus patines no llegaron.

Del resultado dependía el monto de la beca de Conade que recibiría el resto del año el patinador mexicano.

El patinador Donovan Carrillo no participó en el programa corto del Campeonato Mundial de Montpellier por razones personales, luego de una semana complicada porque no le llegó su equipaje hasta ayer e incluso tuvieron que comprar unos patines.

Por razones personales, Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico. Aunque aún no da una declaración, todo parece indicar que fue por el retraso en la llegada de sus patines.

María José Alcalá, presidenta del COM, confirmó que una empresa de paquetería extravió los patines de Donovan Carrillo y, aunque recibió un par nuevo, no pudo competir en Francia.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el mundial”, declaró María José Alcalá, del COM en W Radio.