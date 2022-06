El Barça y la ONU presentan alianza a favor de los niños y jóvenes refugiados  

Kingston.— Gerardo Martino, director técnico de la Selección mexicana, previo al encuentro ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, adelanto que el once de este martes sufrirá cambios.

En relación a su continuidad, destacó que no hay tiempo más que para el trabajo.

“Primero estoy agradecido con la confianza de Gerardo Torrado y del Presidente De Luisa, es un tema que en otras oportunidades me han hecho saber y les digo lo que saben ellos: no hay ninguna posibilidad de que en estos momentos nos distraigamos con cuestiones que tienen que ver con el futuro, no voy a ir más allá de lo que corresponda y es hasta ese momento. Demasiado trabajo y quehacer todavía tenemos por delante, como para distraernos con otro tema que no sea el Mundial”.