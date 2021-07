El camino de Bucks y Suns rumbo a la NBA Finals

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El atacante de los Tigres, André-pierre Gignac, aseguró que no festejará ninguna anotación cuando la selección de Francia se mida a México dentro de los Juegos Olímpicos.

Gignac ya se encuentra concentrado con el seleccionado de su país que enfrentará la justa veraniega que arranca a finales de julio.

Francia se medirá a México dentro del Grupo A de la competencia, y donde Gignac podría convertirse en verdugo del Tri.

El futbolista indicó que México lo adoptó desde que llegó con los Tigres y, por ello, respetará cuando lo tenga de rival.

“No, no creo (festejar). es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí”, dijo.

Gignac se mostró ilusionado de enfrentar sus primeros Juegos Olímpicos, y aceptó que nunca pensó poder jugarlos.

“Es la única competición que no he jugado, era importante; lo veía en la tele cuando era joven y chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño”.

Tanto Gignac como Florian Thauvin iniciarán su preparación con la selección de Francia para encarar la justa olímpica.

