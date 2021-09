El Cinturón Teotihuacano del WBC lo disputaran ‘Canelo’ vs Plant

Ciudad de México.— Después de boxear en Dallas y Miami esta año, para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, regresar a la Arena MGM es sumamente especial, pues como él mismo acotó, ‘La verdad es un escenario histórico con una vibra muy distinta a otros recintos’.

Ahí se han presentado las más grandes estrellas del deporte y ahora teniendo en juego un título tan emblemático como es el Cinturón Teotihuacano.

Convencido que el 6 de noviembre hará historia y regalará otra gran noche de boxeo a los mexicanos. El campeón verde y oro fue claro al decir que los años arriba del ring le han dado la experiencia y madurez para manejar las emociones que se vibran en torno a una pelea.

En este punto aseguró que todas las insolencias y declaraciones desafortunadas de Plant, no son algo que le preocupen o que puedan desestabilizarlo, pues sabe que esa noche se lo va a cobrar arriba del ring.

“Como dicen por ahí, perro que ladra no muerde, yo la verdad es que no ladro mucho, pero si muerdo, ya lo han visto. El que esta hablando mucho es el, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, durante todos estos años ya aprendí, y la verdad es que la experiencia me da esa paciencia y esa manera de hacer las cosas, me da ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero con inteligencia”,