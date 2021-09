“El clásico, un partido más”: Santiago Solari

Ciudad de México.- La vida no ha sido sencilla para el pugilista estadounidense Caleb Plant, rival que tendrá Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 6 de noviembre.

Los últimos años han sido una pesadilla para el boxeador, quien ha tenido pérdidas familiares que, en algún momento, lo llevaron a pensar en el retiro.

En el 2013 tuvo a su primera hija de nombre Alia, quien perdió la vida dos años después por una rara enfermedad.

“Alia nació con una condición médica desconocida. Hicieron que enviaran su sangre para realizar más de 50 mil pruebas en el Hospital de Niños Vanderbilt, que es probablemente el hospital de niños más prestigioso del mundo”.

“Todo salió negativo. Tenía al menos 150 convulsiones por día. No hubo un día en que tuviera menos de 150 convulsiones”, recordó Plant.

“Probablemente hubo un puñado de ocasiones en las que pude abrazarla y mirarla y hacer contacto visual donde me sentí como, ‘Wow, creo que ella me ve, creo que en realidad me está mirando'”.

“Quizás cinco veces en 19 meses. Y el resto eran como un borrón, solo estaba brumoso. No sabía dónde estaba ni quién era yo”.

“Ella tenía daño cerebral, no tenía habilidades motoras, no podía sentarse, no podía mantener la cabeza erguida, no podía cerrar el puño”, relató Plant a The Mayweather Channel.

La muerte de su madre

Caleb Plant también tuvo que repornerse del asesinato de su madre. Todo empezó porque ella tuvo una crisis mental pero pidió que no se le llevara al hospital.

Según medios locales, la madre de Plant sacó un cuchillo de su mochila cuando los paramédicos la atendían, la policía le pidió que se detuviera pero, como no hizo caso, le dispararon. Beth Plant murió en 2019 en el hospital de Nashville a los 51 años de edad.

Después de años trágicos, Caleb Plant se refugió en el boxeo y ahora, ante “Canelo” Álvarez, buscará hacer historia en el pugilismo mundial.

