El CMB se une por el deporte y la Paz con la #TarjetaBlanca

Ciudad de México.— La campeona mundial Yuliahn ‘Cobrita’ Luna llegó triunfante por su ‘cincho’ después de que derrotó la noche del sábado en Puebla a la invicta Mayeli Flores, defendiendo con éxito el título de peso gallo Verde y Oro del Consejo Mundial de Boxeo.

También el Presidente del organismo aprovechó la ocasión para hacerle entrega oficial del cinturón verde y oro, que acredita a la pugilista como la monarca de las 118 libras, ya que la pandemia lo había impedido defender su corona.

La campeona del CMB, Yuliahn ‘Cobrita’ Luna, aún con las marcas de la pelea en su rostro y un yeso en su frente, expresó:

“Fue un orgullo defender mi Green and Gold Belt de esta manera. Siento emoción palpable, mi pecho tiembla de emoción por hablarte de defender el título; Agradezco a Mauricio Sulaimán ya todos ustedes por el apoyo. Fue una pelea muy complicada. La gente me ha reconocido y eso me motiva aún más”, sentenció ‘Cobrita’ Luna.