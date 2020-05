El combinado de natación artística buscará su boleto olímpico

View this post on Instagram

🇧🇷EMMO JR @emmofittipaldi7 volta as pistas testando em Homestad @amrmotorplex @amr_social with @kartrepublic , andou muito rápido com o top @orsolonracing . Muito Obrigado BRAND INSTITUTE @brand_institute pelo apoio #theroadtof1 @fittipaldiwheels @ompracing @bellracinghq @victrixagency 🇺🇸 EMMO JR @emmofittipaldi7 is back testing in Homestead @amrmotorplex @amr_social com @kartrepublic , very fast with @orsolonracing . Thanks to BRAND INSTITUTE @brand_institute for the sponsor #theroadtof1 @fittipaldiwheels @ompracing @bellracinghq @victrixagency Photo by @ontrackpromotions