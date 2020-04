El difícil camino al éxito

Ciudad de México.- Mario Moreno cumplió su sueño: participar en un Campeonato Mundial de Triatlón que se disputó en Chicago, Estados Unidos pero, a su regreso a México, tuvo el problema de no tener trabajo y tenía que resolverlo lo antes posible “se había acabado la luna de miel”, recuerda el deportista, quien meses antes había dejado de laborar en una empresa bancaria.

Al mismo tiempo se le presentó la oportunidad de volver a estudiar ya que fue invitado a ingresar a la Universidad que pertenece a la Federación Mexicana de Triatlón “fueron meses difíciles porque, por un lado, estaba avanzando en mi carrera como atleta, pero no tenía chamba”.

“Me invitaron a la compañía de seguros, me metí como agente, el primer mes bien pero después fue difícil, busqué opciones y al mismo tiempo seguía estudiando y seguía compitiendo, seguía ganando, dando resultados positivos, ya me había clasificado al Campeonato Mundial del 2016 que era en Cozumel”.



“Empezó ahí lo complejo porque llegó el mundial pero la situación económica no era buena, llegué mal a la competencia, quedé en el lugar 35 pero pude haber hecho mejor las cosas, la planificación era mis demonios con los que tenía que luchar”.

“Me clasifiqué al Mundial del 2017 que era en Rotterdam, seguía la situación del tema labora, entonces se me presentó la oportunidad de ser bróker hipotecario, y entonces me empezó a ir mejor, y al mismo tiempo seguí con mi carrera como deportistas”.



Mario empezó a tener admiradores gracias a los buenos resultados obtenidos y fue cuando inició una nueva, una que no se esperaba: tener una escuela de triatlón “Tenía algunos fans, los papas de los compañeros de los hijos de los colegios, se enteraron que fui a Cozumel y me dijeron que por qué no los entrenaba y no se me hizo mala idea”.

“Tardé tres meses en convencerlos, se envalentaron, los empecé a entrenar y no fue fácil porque muchos tenían una vida sedentaria y en el primer entrenamiento de fogueo hicieron una distancia mayor a la que iban a hacer en una competencia”.

“Así nació el equipo. Nos inscribimos en una competencia, llevé a 16 amateurs, todos empezaron de cero, algunos no sabían nada y todos cumplieron la meta satisfactoriamente, entonces me di cuenta que podía ser un buen docente”.



Desde entonces, nació “UbK be UnbreaKable”, escuela que encabeza Mario Moreno “Seguí entrenando, participé en el Mundial de Rotterdam, que fue un evento muy difícil y fue cuando empecé a involucrar a mi esposa. En 2018 logré clasificar (al mundial de Australia) a una alumna y seguimos trabajando para dar resultados”.

Mantiene activo a sus alumnos

Mario Moreno no detiene los entrenamientos. Sigue de cerca a sus alumnos a pesar de la cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19, pero todo lo hace de manera virtual.

“No dejamos que la gente se caiga de ánimo, trabajamos con ellos, obviamente no es lo mismo pero intentamos mantenernos bien física y mentalmente para que, en cuando acabe la cuarentena, estemos listos para regresar”, sentenció.