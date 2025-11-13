El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto

Ciudad de México.- Cuando un equipo mete un gol, el estadio estalla. Pero ese estallido no solo se escucha: también se registra dentro del cerebro de cada aficionado.

Un estudio reciente mostró que la pasión por el futbol activa zonas cerebrales específicas que explican por qué una victoria puede levantar el ánimo por horas y una derrota puede desencadenar reacciones impulsivas.

La investigación, publicada en la revista Radiology de la Sociedad Estadounidense de Radiología, examinó cómo responden los aficionados ante jugadas reales y qué mecanismos cerebrales se encienden según el resultado de su equipo.

Recompensa, tensión y autocontrol en la cancha interna

El trabajo fue liderado por Francisco Zamorano Mendieta, investigador del Departamento de Imágenes de la Clínica Alemana de Santiago. El equipo analizó a 43 aficionados de la Universidad de Chile y Colo Colo, dos de los clubes con mayor rivalidad en el país andino.

“Cuando su equipo gana, el sistema de recompensa en el cerebro se activa, lo que se asocia con sensaciones de bienestar y satisfacción”, destacó Zamorano Mendieta, en declaraciones publicadas por Infobae.

Según la publicación en Radiology, esa activación ocurre en la misma zona involucrada en otras experiencias placenteras.

El estudio también observó la reacción opuesta. Cuando el rival anota un gol, se encienden áreas vinculadas con la reflexión y el autocontrol, aunque en los fanáticos más intensos esa capacidad disminuye.

“El objetivo fue iluminar los comportamientos y dinámicas ligados a la rivalidad extrema, la agresión y la afiliación social dentro y entre grupos de fanáticos”, explicó Zamorano.

Un modelo para entender otras formas de fanatismo

Los investigadores señalaron que el futbol ofrece un terreno adecuado para analizar cómo opera el sentido de pertenencia grupal.

A diferencia de otras áreas donde el fanatismo suele generar tensiones políticas o religiosas, el deporte permite observar conductas intensas en un ambiente más neutral.

El equipo buscaba entender por qué la identificación con un club puede derivar en reacciones emocionales tan fuertes. Esta perspectiva abre la puerta a estudiar otros ámbitos donde las adhesiones colectivas influyen en la conducta.

El proceso se desarrolló en varias etapas. Primero, los aficionados completaron cuestionarios sobre su nivel de fanatismo y su estado emocional previo al experimento.

Luego, observaron 63 goles reales mientras se registraba su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.

El cerebro ante la victoria y el dolor social

De acuerdo con el estadio publicado en Radiology, los resultados confirmaron que los aficionados experimentan la victoria como un estímulo de recompensa. En cambio, la derrota generó respuestas asociadas con el dolor social.

Si bien el estudio reveló patrones consistentes en la reacción cerebral de los aficionados, también presentó limitaciones. La investigación se realizó solo con hombres y sin un grupo control.

Zamorano y su equipo plantearon que el futbol permite observar la devoción colectiva sin confrontar temas sensibles. Esta aproximación podría facilitar investigaciones futuras sobre cómo opera el cerebro cuando una persona defiende una identidad compartida o enfrenta a un grupo rival.

Los investigadores concluyeron que la rivalidad deportiva activa emociones intensas que reflejan vínculos profundos con la identidad social.

La pasión en la tribuna, según el estudio publicado en Radiology, queda registrada en cada reacción neurológica.

