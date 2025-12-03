El futuro inmediato de Chicharito: la figura que marcó a una generación

Guadalajara.- Javier “Chicharito” Hernández concluyó su segunda etapa con Chivas con una imagen que recorrió el país: el penal volado ante Cruz Azul que dejó al Guadalajara fuera de las semifinales del Apertura 2025.

A diez meses de su esperado regreso, el ídolo de la cantera sale del club y analiza nuevos destinos, según fuentes cercanas al futbolista.

Del niño con valores firmes al referente internacional

Hernández creció bajo la guía de sus padres y de su abuelo Tomás Balcázar, quien jugó un papel decisivo en su formación y desde pequeño se le inculcaron disciplina, rectitud y responsabilidad.

Con esos valores debutó con el Rebaño en 2006 y en pocos años dio el salto al Manchester United, donde inició una carrera europea con pasos por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Aquel joven reservado, que destacaba por su humildad, se consolidó como uno de los delanteros mexicanos más efectivos del extranjero. Sin embargo, la muerte de Balcázar en 2020 marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Su entorno cambió, también su lenguaje público y su forma de relacionarse con los demás.

Un cambio de personalidad que coincidió con su declive

Tras el fallecimiento de su abuelo, Diego Dreyfus se convirtió en su guía emocional y coach de vida. La presencia de Dreyfus influyó en la transformación del jugador, quien atravesó conflictos públicos y problemas familiares, incluida su separación de Sarah Kohan, madre de sus hijos.

En la cancha, las lesiones y la irregularidad redujeron su impacto. Su segunda etapa con Chivas incluyó 40 partidos y cuatro goles entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

Las polémicas por su comportamiento en redes sociales y la reacción del club ante estos episodios acentuaron su desgaste.

El penal que marcó su salida y el gesto que dio la vuelta al país

El pasado domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, Hernández tuvo la clasificación de Chivas a semifinales en sus pies. Falló su cobro al minuto 85, dejando su efectividad histórica en penales en 50 por ciento: 16 anotados y 16 fallados.

El gesto más comentado tras el silbatazo fue el de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien se acercó a consolar al delantero en lugar de festejar. La escena fue captada por FOX Sports y circuló ampliamente en redes sociales.

Mientras tanto, en el vestidor rojiblanco trascendió que Hernández no ofreció disculpas a sus compañeros por el fallo, lo cual aumentó la tensión interna hacia el cierre del torneo.

Minutos después del encuentro, el técnico Gabriel Milito fue cuestionado sobre la continuidad del atacante.

“Tenemos que evaluar todo. El club decidirá lo mejor para el futuro”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

El anuncio de su salida y las ofertas para 2026

El periodista Sergio Dipp informó en ESPN que el jugador no continuará con el Guadalajara.

“Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas. Termina su contrato y no seguirá, pero eso no quiere decir que se retira. Tiene ofertas y las estará analizando”, dijo Dipp a través de la cadena televisiva.

Las opciones que analiza Chicharito para su futuro se encuentra regresar a la MLS, donde jugó entre 2020 y 2023. Ningún club ha sido confirmado, pero las conversaciones están en curso según el propio Dipp.

La última imagen del ídolo rojiblanco

El regreso de Hernández a Guadalajara había generado una expectativa enorme. El 28 de enero de 2024, durante su presentación en el Estadio Akron, él mismo expresó ante más de 46 mil aficionados:

“No hay palabras para agradecerles el que hayamos llenado el estadio para recibir a un canterano”.

Su paso reciente por Chivas dejó más dudas que certezas. La acumulación de lesiones, las sanciones internas y la tensión generada por contenidos publicados en redes sociales redujeron su impacto deportivo.

