El griego Stefanos Tsitispas avanza a cuartos de final

Santo Domingo.— El diamante del Estadio Quisqueya Juan Marichal en Santo Domingo está listo para el evento que todo asiduo beisbolero espera anualmente en estas fechas. La edición número 64 de la Serie del Caribe 2022.

El play del gran huésped de la LIDOM está listo para recibir los campeones nacionales de las ligas invernales de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y claro está el representante del país sede y campeón defensor de la República Dominicana.

A partir del 28 de enero seremos los ¡Charros de Jalisco de M É X I C O!🤠🐴🏆🇲🇽#TodosSomosCharros⚾️💙💛 pic.twitter.com/SmTHvya3wG — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) January 23, 2022

Con los Charros de Jalisco representando al beisbol mexicano en la Serie del Caribe 2022. Esta listo el itinerario de juego de esta edición caribeña 2022:

Viernes 28 de enero

Puerto Rico vs. Panamá 10:00 am

Colombia vs. Venezuela 3:00 pm

–Ceremonia de Inauguración Serie del Caribe 2022–

República Dominicana vs. México 8:00 pm



Sábado 29 de enero

Panamá vs. Colombia 10:00 am

México vs. Venezuela 3:00 pm

Puerto Rico vs. República Dominicana 8:00 pm



Domingo 30 de enero

Colombia vs. México 10:00 am

Venezuela vs. Puerto Rico 3:00 pm

Panamá vs. República Dominicana 8:00 pm

Calendario Serie del Caribe 2022



Lunes 31 de enero

Venezuela vs. Panamá 10:30 am

México vs. Puerto Rico 3:00 pm

República Dominicana vs. Colombia 8:00 pm



Martes 1ro de febrero

Colombia vs. Puerto Rico 10:30 am

Panamá vs. México 3:00 pm

Venezuela vs. República Dominicana 8:00 pm



Miércoles 2 de febrero Semifinal

Primera Semifinal A: 2do lugar vs. 3er lugar 3:00 pm

Segunda Semifinal B: 1er lugar vs. 4to lugar 8:00 pm



Jueves 3 de febrero

Juego Final de Campeonato Serie del Caribe 2022: Ganador A vs. Ganador B 7:00 pm

–Ceremonia de Clausura–

