El mexicano Rodrigo Pacheco se retiró en su debut

Los Cabos.— El mexicano Rodrigo Pacheco tuvo que retirarse por motivos médicos en la que fue su primera participación en el cuadro principal de un torneo ATP Tour.

Te puede interesar El Clásico de Clásicos y el Derbi Angelino en la Leagues Cup 2022

El joven de 17 años se mostró sólido, pero le faltó potencia en sus golpes para superar la velocidad mostrada por el australiano Rinky Hijikata, el 224° del mundo. Tras su retirada, explicó el principal motivo; Hace tres días tuvo una caída en el hotel y empezó a sentir una

pequeña molestia en la mano.

“Antes de que empezara el partido no sabía si entrar o no por las molestias en la mano, pero la oportunidad de entrar fue algo increíble. Tenía dolor pero lo soporté como mi equipo y tuve un buen tratamiento antes del partido, algunos masajes y todo para que la hinchazón no bajara. Si no lo estaba disfrutando, no es justo para mí”.