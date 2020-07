El millonario yate que adquirió Cristano Ronaldo

Ciudad de México.- El jugador de León, Fernando Navarro, lamentó que haya sido severamente criticado después de que dio positivo por Covid-19.

Navarro indicó que la enfermedad ha provocado que personas lo critiquen de “mitotero y negligente”.

“He aprendido a la mala que en las redes sociales hay mucha envidia y odio, gente enojada que se desquita con la gente en general”.

“Muchas veces somos con los que se desquitan, he tratado de ignorarlo, pero tengo que aclarar un tema que me afecta directamente y porque me difaman”, dijo.

Navarro se mostró molesto de que usuarios de las redes lo criticaron por una par de publicaciones en las que supuestamente lo exhiben paseando en un centro comercial y en un local de comida.

“Comentan que me lo había ganado (el coronavirus) por mitotero, por estar en varios lugares de la ciudad y que en mis redes sociales se podía ver”.

“Fuera de mi casa las publicaciones que hay son de Las Marquesitas -que es mi negocio- y una barbería -mi otro negocio-“.

“Lo aclaro, porque me afecta y dicen que he sido negligente en mis cuidados, he tratado de cuidarme y salir lo mínimo, hasta dijeron que me tatué y no”.

“Aclarando eso, espero estén bien, nos seguiremos preparando para regresar lo antes posible, no gasten tiempo en inventar”, sentenció.