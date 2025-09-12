El Mundial 2026 ya se vive en familia: México se prepara para la gran fiesta del futbol

Ciudad de México.- La posible ausencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 amenaza con convertirse en el acontecimiento más doloroso para el futbol contemporáneo.

La Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá perdería no solo a un campeón vigente, sino también al referente de millones de aficionados en el planeta.

Más allá del terreno de juego, se trata de un hecho que impactaría en los valores humanos que el deporte promueve: la esperanza, el esfuerzo compartido y la unión familiar frente a una pasión común.

“Lo más lógico es que no llegue”

Tras su último partido oficial en Argentina por eliminatorias, el capitán de la Albiceleste reconoció que vive con incertidumbre el cierre de su carrera internacional.

“Lo mismo que dije en otro momento, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue. Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”, declaró Messi en conferencia de prensa en Buenos Aires.

El delantero del Inter Miami subrayó que su decisión dependerá de cómo responda su cuerpo.

“Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”.

El sueño frustrado de ver a Messi y Cristiano juntos en un Mundial

El retiro de Messi abriría otra herida en la memoria futbolística: nunca se concretaría el anhelado cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

Aunque ambos han marcado época y compartido escenario en Champions League, LaLiga y amistosos internacionales, su coincidencia en un Mundial sigue siendo una ilusión incumplida.

Si Messi decide no competir en 2026, el sueño quedaría enterrado definitivamente.

De hecho, el propio Cristiano reconoció en entrevista con Marca en diciembre de 2023 que siempre imaginó un último duelo mundialista contra Messi:

“Sería especial, porque nuestra rivalidad marcó a una generación entera”.

Balance de éxitos y fracasos con Argentina

Messi debutó con la selección en 2005 y atravesó una carrera llena de contrastes. Entre los momentos más difíciles se cuentan las tres finales de Copa América perdidas (2007, 2015 y 2016) y la derrota ante Alemania en la final del Mundial 2014.

Sin embargo, la resiliencia lo llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 (Argentina 3-0 Italia) y la gloria máxima en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en penales.

En eliminatorias sudamericanas, Messi es el máximo goleador histórico con 36 tantos en 72 partidos, además, suma 13 goles en Mundiales y está a solo tres del récord de Miroslav Klose.

Una despedida con gratitud y familia

Al hablar de su último partido en Argentina, Messi agradeció el cariño de los aficionados.

“Fueron muchas emociones, sabía que era la última vez acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero me quedo con lo mejor. Estoy muy feliz”, expresó en rueda de prensa.

Sus palabras reflejan no solo la huella deportiva, sino también la dimensión humana de un futbolista que ha puesto siempre a su familia en el centro de su vida.

“Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, admitió en la zona mixta.

El legado que trasciende al deporte

La incertidumbre sobre su futuro plantea un desafío: ¿cómo se vive un Mundial sin Messi? Su ausencia podría marcar el final de una era y dejar un vacío en el futbol global.

Sin embargo, su trayectoria transmite una lección más profunda: la importancia de la dignidad, del respeto mutuo y del valor de la perseverancia. Más allá de los títulos, Messi ha demostrado que la familia y la honestidad personal son la verdadera medida del éxito.

