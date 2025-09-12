El Mundial 2026 ya se vive en familia: México se prepara para la gran fiesta del futbol

Ciudad de México.— Con menos de un año por delante para que el silbatazo inicial del Mundial 2026 dé inicio, México ya palpita el ambiente futbolero, pero también el calor de familia, valores humanos y orgullo nacional.
Las ciudades sede Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México se preparan no sólo con estadios, sino con proyectos que apuestan al rescate de la dignidad humana, el respeto mutuo, la convivencia familiar y la defensa de la vida comunitaria.
Lee: ¿Mundial sin Messi? El futbol tiembla ante la posible ausencia del campeón
Sedes que se transforman
La CDMX invierte miles de millones de pesos en mejorar su infraestructura urbana y deportiva para el Mundial. El Estadio Azteca, que durante el evento operará bajo el nombre “Estadio Ciudad de México” por las políticas de FIFA, será reinaugurado el 28 de marzo de 2026 tras remodelaciones profundas.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, anunció que los trabajos no sólo buscan cumplir normas técnicas, sino dejar un espacio digno para todos los ciudadanos: acceso para personas con movilidad reducida, mejor iluminación y nuevas vías de acceso.
Guadalajara y Monterrey, por su parte, no se quedan atrás. En Jalisco, el Estadio Akron ha sido objeto de mejoras técnicas en drenaje, césped y conectividad para integrarse de lleno al nivel internacional que exige la FIFA.
En Nuevo León, se fortalece el turismo social, los servicios al visitante y se planean espacios públicos familiares, además de obras viales que conecten mejor al Estadio BBVA con zonas de hospedaje.
Más allá del futbol: unión y valores
Este Mundial no se concibe como un mero torneo; las autoridades lo plantean como una oportunidad de fortalecer los valores humanos.
A esto se suman festivales culturales, ferias, rutas turísticas y espacios comunitarios que buscan vincular deporte y familia.
En la Ciudad de México se planea organizar Fan Fests gratuitos en el Zócalo y en distintas alcaldías, para que los partidos puedan disfrutarse sin importar ingresos.
México busca que la pasión deje huella
El Mundial 2026 ya se vive en México como algo más que deporte: es convivencia familiar, es orgullo social, es dignidad restaurada.
La apuesta es clara: que cada ciudad sede deje un legado de respeto, unión, valores y vida digna.
“La paz se construye todos los días”: distinguen a embajadores de paz en el Deporte Universitario
Ciudad de México.— Un total de 420 universitarios de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México entre ellos alumnos, docentes y administrativos fueron condecorados con medallas a embajadores de paz en el bachillerato universitario 2025.
“Hoy se les nombró embajadores de paz con una medalla, díganles a sus familiares que están orgullosos de ser de la UNAM y de ser parte de México”, dijo Daniel Aceves, director de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte.
Por su parte, Fernando Macedo, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, advirtió que la paz no es un estado pasivo, requiere la participación de todos, un ambiente de comunicación, sana competencia y lealtad.
Sociedad Pacífica
“La educación física y el deporte ayudan a construir una sociedad más armoniosa y pacífica. No se trata de ganar o perder, sino de crecer juntos y aprender a vivir en paz”, mencionó Dana Paola López Zagal, embajadora por la paz y alumna del CCH Naucalpan.
LEE "Traslados y tortas", joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
En ese sentido, Vanessa Polo Guzmán, de la prepa 5, añadió que “el deporte es una medicina para la juventud que vive cada vez más abrumada por lo que ocurre en nuestra sociedad, nos lleva a los jóvenes a caminar por un sendero más sano”.
Educación y paz
Leticia Cano Soriano, directora del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de la UNAM, dijo en entrevista que la paz no es ausencia de violencia, la tenemos que construir todos los días y un elemento importante es la educación, tenemos que tener una formación en materia de paz.
“De hecho, como parte de este programa, vamos a trabajar en una asignatura optativa en el bachillerato acerca de cultura de paz y resolución pacífica de conflictos, es un insumo que vamos a tener en la UNAM a corto plazo”, adelantó.
“La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Ciudad de México.— La vida de Jorge “El Travieso” Arce no se entiende sin un pacto íntimo con Dios. El exboxeador que conquistó cinco campeonatos mundiales y levantó el nombre de México en los cuadriláteros, recuerda con claridad el día en que todo cambió. Fue una oración desesperada en una iglesia de Los Mochis, Sinaloa, la que marcó el rumbo de su destino.
El accidente que encendió la fe
En su juventud, Jorge enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su padre, Óscar Arce, sufrió un accidente mientras soldaba y llegó al hospital entre la vida y la muerte. Los médicos pidieron a la familia despedirse de él. Jorge, con el corazón encogido, le tomó la mano y le hizo una promesa: si sobrevivía, él se convertiría en campeón mundial de boxeo.
Pacto con Dios
Enfrente del hospital está la iglesia de San José y sintió un llamado profundo. Entró y elevó una plegaria: “Señor, no te lleves a mi padre”.
“Yo hice un pacto con Dios, Señor le digo, no te lleves a mi padre, si tú me dejas a mi padre yo te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Tiempo después, su madre le dio la noticia de que su padre había salido del peligro. Desde entonces, “El Travieso” que soñaba de niño con unos tenis de marca y con un Atari, supo que su vida ya no sería la misma.
“Entré a la iglesia de San José y dije, gracias. Aquí en adelante, acabas de ganar un hijo más tuyo. Y aquí en adelante te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Palabra cumplida en el cuadrilátero
“Mi papá me enseñó el valor de la palabra”, recuerda el exboxeador. Esa enseñanza y su fe en Dios se convirtió en el motor que lo impulsó a no abandonar la promesa. El esfuerzo fue inmenso. Nacido en la colonia Obrera de Los Mochis, Jorge creció con carencias que lo forjaron en la disciplina. “Yo desayunaba huevo, comía huevo y cenaba huevo”, comparte cuando habla de su infancia.
De aquellas limitaciones nació la determinación de vencer la pobreza. Su talento para el boxeo, sumado a la fe y el camino que Dios tenía para él, lo llevó a conquistar cinco títulos internacionales y escribir su nombre en la historia del deporte mexicano.
Plan Divino de Dios
El Travieso no se limita a recordar victorias deportivas en charlas, su mensaje se dirige a niños y jóvenes, a quienes repite que todos nacen con un plan divino de Dios. “Antes que tú nacieras, yo te conocía”, cita de la Biblia con convicción, convencido de que cada persona llega al mundo con un propósito y un talento único que debe descubrir.
Esa certeza es la que lo mueve a hablar de esperanza, de esfuerzo y de fe. Su vida es un testimonio de que la oración que hizo de joven en aquella iglesia no fue solo un momento, sino el inicio de un camino que lo llevó a servir a Dios dentro y fuera del ring.
Retiro con la familia
Tras una carrera brillante, Arce colgó los guantes en 2012, después de enfrentarse al filipino Nonito Donaire. Eligió retirarse para dedicarse a sus tres hijos y a entrenar a jóvenes, convencido de que su experiencia puede guiar a nuevas generaciones. Su misión ya no está en ganar cinturones, sino en transmitir valores y fe a quienes lo escuchan.
Continuidad de una promesa
Hoy, cada noche, Jorge Arce se arrodilla para agradecer a Dios por un día más de vida. La oración de aquel niño sigue viva en el hombre que, más allá de los triunfos deportivos, se sabe hijo de Dios. Su historia no es solo la de un campeón del boxeo, sino la de alguien que entendió que la verdadera victoria está en servir y dar esperanza.
América vs. Chivas: el Clásico que divide colores pero une familias
Ciudad de México.- El Clásico Nacional entre América y Chivas es más que un partido de futbol. A diferencia de otros clásicos del mundo, este encuentro es un espacio donde conviven familias completas, se cruzan pasiones sin violencia y se refuerzan valores como el respeto y la unión.
Mientras que choques como Manchester United vs. Liverpool o Boca Juniors vs. River Plate suelen estar marcados por incidentes de seguridad y estrictas separaciones de aficiones, en México el América vs. Chivas se vive en casa, en restaurantes y en estadios con niñas y niños presentes, algo poco común en duelos de máxima rivalidad.
Lee: Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández
El Clásico Nacional une familias divididas por colores
En muchos hogares mexicanos, la pasión se divide entre azulcremas y rojiblancos, pero lejos de fracturar, el Clásico se convierte en el pretexto perfecto para reunir a padres, hijos y abuelos frente a la pantalla o en las tribunas.
“Yo crecí viendo estos partidos con mi familia. Aunque uno fuera de Chivas y otro del América, era la ocasión para estar juntos”, comentó el ex futbolista Ramón Morales, en entrevista para TUDN.
Este fenómeno ha hecho del Clásico Nacional un encuentro distinto en el mundo: la rivalidad existe, pero no rompe los vínculos afectivos ni familiares.
Respeto y dignidad humana en las gradas
La Liga MX ha señalado en varias ocasiones que este duelo se distingue por la convivencia.
“El Clásico Nacional es una oportunidad para demostrar que la pasión del futbol puede vivirse con respeto y en familia”, destacó la Liga MX en su sitio oficial en internet.
Este aspecto resalta frente a los lamentables episodios de violencia en otros torneos, como ocurrió en marzo de 2022 en Querétaro. Desde entonces, la organización del “Clásico de clásicos” entre Águilas y Chivas se ha reforzado para garantizar un ambiente seguro donde prevalezca la dignidad humana y la defensa de la vida.
Valores que trascienden el resultado en la cancha
La posibilidad de que niñas, niños y jóvenes crezcan disfrutando este clásico sin miedo ni divisiones violentas es uno de los principales valores que lo distinguen.
En medio de un futbol global marcado por excesos, el Clásico Nacional entre el Club América y el Club Guadalajara, mantiene su esencia familiar, con espacio para el respeto y la unidad.
¿Mundial sin Messi? El futbol tiembla ante la posible ausencia del campeón
Ciudad de México.- La posible ausencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 amenaza con convertirse en el acontecimiento más doloroso para el futbol contemporáneo.
La Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá perdería no solo a un campeón vigente, sino también al referente de millones de aficionados en el planeta.
Lee: Del legado de Pelé, Maradona y ahora, ¿Cristiano Ronaldo en el Azteca?
Más allá del terreno de juego, se trata de un hecho que impactaría en los valores humanos que el deporte promueve: la esperanza, el esfuerzo compartido y la unión familiar frente a una pasión común.
“Lo más lógico es que no llegue”
Tras su último partido oficial en Argentina por eliminatorias, el capitán de la Albiceleste reconoció que vive con incertidumbre el cierre de su carrera internacional.
“Lo mismo que dije en otro momento, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue. Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”, declaró Messi en conferencia de prensa en Buenos Aires.
El delantero del Inter Miami subrayó que su decisión dependerá de cómo responda su cuerpo.
“Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”.
El sueño frustrado de ver a Messi y Cristiano juntos en un Mundial
El retiro de Messi abriría otra herida en la memoria futbolística: nunca se concretaría el anhelado cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Aunque ambos han marcado época y compartido escenario en Champions League, LaLiga y amistosos internacionales, su coincidencia en un Mundial sigue siendo una ilusión incumplida.
Si Messi decide no competir en 2026, el sueño quedaría enterrado definitivamente.
De hecho, el propio Cristiano reconoció en entrevista con Marca en diciembre de 2023 que siempre imaginó un último duelo mundialista contra Messi:
“Sería especial, porque nuestra rivalidad marcó a una generación entera”.
Balance de éxitos y fracasos con Argentina
Messi debutó con la selección en 2005 y atravesó una carrera llena de contrastes. Entre los momentos más difíciles se cuentan las tres finales de Copa América perdidas (2007, 2015 y 2016) y la derrota ante Alemania en la final del Mundial 2014.
Sin embargo, la resiliencia lo llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 (Argentina 3-0 Italia) y la gloria máxima en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en penales.
En eliminatorias sudamericanas, Messi es el máximo goleador histórico con 36 tantos en 72 partidos, además, suma 13 goles en Mundiales y está a solo tres del récord de Miroslav Klose.
Una despedida con gratitud y familia
Al hablar de su último partido en Argentina, Messi agradeció el cariño de los aficionados.
“Fueron muchas emociones, sabía que era la última vez acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero me quedo con lo mejor. Estoy muy feliz”, expresó en rueda de prensa.
Sus palabras reflejan no solo la huella deportiva, sino también la dimensión humana de un futbolista que ha puesto siempre a su familia en el centro de su vida.
“Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, admitió en la zona mixta.
El legado que trasciende al deporte
La incertidumbre sobre su futuro plantea un desafío: ¿cómo se vive un Mundial sin Messi? Su ausencia podría marcar el final de una era y dejar un vacío en el futbol global.
Sin embargo, su trayectoria transmite una lección más profunda: la importancia de la dignidad, del respeto mutuo y del valor de la perseverancia. Más allá de los títulos, Messi ha demostrado que la familia y la honestidad personal son la verdadera medida del éxito.
