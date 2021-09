El Presidente de la FMF reconoció que no hay eliminatoria fácil

Ciudad de México.— El pugilista mexicano Óscar Valdez nunca actuó con dolo, ni quiso tomar ventaja con la sustancia prohibida encontrada en su cuerpo, puntualizó el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán.

El titular del WBC añadio que no hay doping, lo que tomo Valdez no fue para sacar provecho en su preparación.

“La resolución después de estudiar muchas cosas, esta sustancia no te da ninguna ventaja competitiva, esta sustancia es el equivalente a tomarte tres bebidas energéticas o Red Bull, como se le llama. Durante la investigación con Valdez no se detecto ninguna falla, ninguna intención, ninguna situación en el que el hubiera querido tomar ventaja, y esta sustancia no le da ninguna ventaja. Es por eso que una prueba previa salió negativa, la prueba del primero de septiembre también salió negativa y decidimos proceder con la pelea de título mundial”