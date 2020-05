El “Príncipe” quiere un “Gallito” por el verde y oro

Ciudad de México,— El boxeador mexicano, Carlos el “Príncipe” Cuadras, aseguró que son altas las probabilidades de pelear por el Campeonato Mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.



El “Príncipe” aspira a recuperar el verde y oro frente al también mexicano, Juan Francisco “El Gallo” Estrada, “Es lo más seguro, es lo que me han dicho, pelear con “Gallo” Estrada por el título mundial, el más bonito el verde y oro, y que es el que siempre ha sido mi sueño, conquistar nuevamente, yo estoy esperando nada más que me den la fecha, es lo que me ha dicho Mr. Honda”, acotó el sinaloense.

Para aspirar a recuperar el fajín, el retador señala que ya ha retomado el camino correcto, “ahora estoy más disciplinado, con más hambre de ser campeón mundial de nuevo, no he dejado el gimnasio, la pelea que tuve el año pasado fue para mantenerme activo, que la gente vea que todavía hay Cuadras para rato y simplemente si él esta en su mejor momento yo también”, añadió Cuadras.

Finalmente el “príncipe” Cuadras sentenció que sólo está a la espera de que le den la fecha, y él estará listo, ya que en esta crisis sanitaria se ha mantenido entrenando y en plena forma física.

