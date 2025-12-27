El Santo y Blue Demon al alcance de los niños: luchadores de plástico acaparan los tianguis

Ciudad de México.- En bolsas transparentes y con rebabas visibles, los luchadores de plástico siguen ocupando un lugar en los mercados y tianguis del país. El Santo y Blue Demon continúan siendo los más buscados, décadas después de su auge, especialmente en la Ciudad de México.

A diferencia de otros juguetes, estas figuras no presumen articulaciones ni empaques sofisticados. Su valor está en la permanencia. Para muchos niños siguen siendo parte de la lista de deseos rumbo al 6 de enero, cuando los Reyes Magos recorren los hogares mexicanos.

La escena se repite cada año. Puestos ambulantes con montones de muñecos, ahora acompañados de pequeños cuadriláteros de plástico. El ring a escala amplía la experiencia y mantiene vigente el juego del pancracio entre nuevas generaciones.

El juguete popular que nació del ring

Los luchadores de plástico forman parte de la cultura popular mexicana desde mediados del siglo XX. Su aparición está ligada al crecimiento de la lucha libre como espectáculo masivo y familiar, con figuras que trascendieron el ring para convertirse en referentes nacionales.

La lucha libre mexicana se consolidó como un deporte-espectáculo con identidad propia desde 1933, cuando Salvador Lutteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre.

La máscara, las llaves y el dramatismo del combate marcaron a generaciones completas.

Esa influencia llegó pronto a los juguetes. El escultor Mario González Márquez fue quien elaboró las primeras figuras de luchadores a mediados de la década de 1950. Su hijo, Fernando González Galicia, relató que el proceso comenzó de forma artesanal y con materiales sencillos.

“Mi papá pidió permiso a los luchadores para hacer las figuras, no fue algo improvisado”, explicó Fernando González en una entrevista en La Mole 2020, en la Ciudad de México.

El Santo y Blue Demon, figuras sin caducidad

El primer luchador de plástico mexicano fue El Santo. La figura replicó la pose clásica del enmascarado con el brazo en alto, imagen que se repitió durante años sin mayores variaciones. Después llegó Blue Demon, otro ícono del ring que se volvió inseparable del juguete popular.

“El Santo no posó para la figura, pero uno se las ingenia para que sea lo más fiel posible”, señaló Fernando González, de acuerdo con el reportaje “Luchadores de plástico: juguetes mexicanos sin límite de tiempo”, publicado en el medio digital local.mx en 2024.

Estas figuras, producidas primero en vinil y después en polietileno, se convirtieron en un objeto accesible. Se vendían sin etiquetas y en bolsas simples, lo que permitió su expansión en mercados y ferias populares.

Durante los años setenta, la medida estándar se fijó entre 14 y 15 centímetros. Para entonces, varios talleres ya replicaban los moldes y ampliaban el catálogo de personajes, siempre con El Santo y Blue Demon como referentes constantes.

Talleres vivos en el oriente de la CDMX

Aunque hoy son menos los fabricantes, algunos talleres tradicionales se mantienen activos en la zona oriente de la Ciudad de México. Uno de ellos es el de la familia González, donde el proceso conserva técnicas de hace más de siete décadas.

La materia prima suele provenir de plástico reciclado. El polietileno se pulveriza y se introduce en máquinas inyectoras que alcanzan temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados. Después, los moldes se enfrían en agua y las figuras se desprenden con rebaba visible.

El rebabeado y la pintura se realizan a mano. Ese acabado irregular se volvió parte de la identidad del juguete y uno de los elementos que hoy valoran los coleccionistas.

Un regalo que sigue apareciendo el 6 de enero

Pese a la competencia de figuras de acción importadas y videojuegos, los luchadores de plástico siguen presentes en las peticiones de los niños a los Reyes Magos. Su bajo costo y la carga simbólica los mantienen vigentes.

En mercados de la CDMX, comerciantes aseguran que las ventas repuntan cada inicio de año. La incorporación de pequeños rings reforzó el interés infantil, al permitir recrear funciones completas en casa.

“No es sólo el juguete, es el recuerdo”, aseguró Fernando González en entrevista en La Mole.

La permanencia de estos muñecos confirma su lugar en la historia del juguete mexicano. Sin campañas publicitarias ni lanzamientos oficiales, El Santo y Blue Demon continúan apareciendo entre puestos de plástico, manteniendo viva una tradición que se niega a desaparecer.

