El Santo y Blue Demon al alcance de los niños: luchadores de plástico acaparan los tianguis
Ciudad de México.- En bolsas transparentes y con rebabas visibles, los luchadores de plástico siguen ocupando un lugar en los mercados y tianguis del país. El Santo y Blue Demon continúan siendo los más buscados, décadas después de su auge, especialmente en la Ciudad de México.
A diferencia de otros juguetes, estas figuras no presumen articulaciones ni empaques sofisticados. Su valor está en la permanencia. Para muchos niños siguen siendo parte de la lista de deseos rumbo al 6 de enero, cuando los Reyes Magos recorren los hogares mexicanos.
La escena se repite cada año. Puestos ambulantes con montones de muñecos, ahora acompañados de pequeños cuadriláteros de plástico. El ring a escala amplía la experiencia y mantiene vigente el juego del pancracio entre nuevas generaciones.
El juguete popular que nació del ring
Los luchadores de plástico forman parte de la cultura popular mexicana desde mediados del siglo XX. Su aparición está ligada al crecimiento de la lucha libre como espectáculo masivo y familiar, con figuras que trascendieron el ring para convertirse en referentes nacionales.
La lucha libre mexicana se consolidó como un deporte-espectáculo con identidad propia desde 1933, cuando Salvador Lutteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre.
La máscara, las llaves y el dramatismo del combate marcaron a generaciones completas.
Esa influencia llegó pronto a los juguetes. El escultor Mario González Márquez fue quien elaboró las primeras figuras de luchadores a mediados de la década de 1950. Su hijo, Fernando González Galicia, relató que el proceso comenzó de forma artesanal y con materiales sencillos.
“Mi papá pidió permiso a los luchadores para hacer las figuras, no fue algo improvisado”, explicó Fernando González en una entrevista en La Mole 2020, en la Ciudad de México.
El Santo y Blue Demon, figuras sin caducidad
El primer luchador de plástico mexicano fue El Santo. La figura replicó la pose clásica del enmascarado con el brazo en alto, imagen que se repitió durante años sin mayores variaciones. Después llegó Blue Demon, otro ícono del ring que se volvió inseparable del juguete popular.
“El Santo no posó para la figura, pero uno se las ingenia para que sea lo más fiel posible”, señaló Fernando González, de acuerdo con el reportaje “Luchadores de plástico: juguetes mexicanos sin límite de tiempo”, publicado en el medio digital local.mx en 2024.
Estas figuras, producidas primero en vinil y después en polietileno, se convirtieron en un objeto accesible. Se vendían sin etiquetas y en bolsas simples, lo que permitió su expansión en mercados y ferias populares.
Durante los años setenta, la medida estándar se fijó entre 14 y 15 centímetros. Para entonces, varios talleres ya replicaban los moldes y ampliaban el catálogo de personajes, siempre con El Santo y Blue Demon como referentes constantes.
Talleres vivos en el oriente de la CDMX
Aunque hoy son menos los fabricantes, algunos talleres tradicionales se mantienen activos en la zona oriente de la Ciudad de México. Uno de ellos es el de la familia González, donde el proceso conserva técnicas de hace más de siete décadas.
La materia prima suele provenir de plástico reciclado. El polietileno se pulveriza y se introduce en máquinas inyectoras que alcanzan temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados. Después, los moldes se enfrían en agua y las figuras se desprenden con rebaba visible.
El rebabeado y la pintura se realizan a mano. Ese acabado irregular se volvió parte de la identidad del juguete y uno de los elementos que hoy valoran los coleccionistas.
Un regalo que sigue apareciendo el 6 de enero
Pese a la competencia de figuras de acción importadas y videojuegos, los luchadores de plástico siguen presentes en las peticiones de los niños a los Reyes Magos. Su bajo costo y la carga simbólica los mantienen vigentes.
En mercados de la CDMX, comerciantes aseguran que las ventas repuntan cada inicio de año. La incorporación de pequeños rings reforzó el interés infantil, al permitir recrear funciones completas en casa.
“No es sólo el juguete, es el recuerdo”, aseguró Fernando González en entrevista en La Mole.
La permanencia de estos muñecos confirma su lugar en la historia del juguete mexicano. Sin campañas publicitarias ni lanzamientos oficiales, El Santo y Blue Demon continúan apareciendo entre puestos de plástico, manteniendo viva una tradición que se niega a desaparecer.
Jorge Campos vuelve a la playa de Acapulco, ahora como entrenador de su hijo Kai Antonio
Acapulco.- Un video grabado en una playa de Acapulco volvió a colocar a Jorge Campos en el centro de la conversación pública, esta vez no por una atajada histórica, sino por entrenar a su hijo Kai Antonio en el mismo lugar donde él se formó como portero.
El material fue difundido en redes sociales por el propio Kai Antonio, de 19 años, y muestra una rutina de trabajo bajo los tres palos con la supervisión directa de su padre.
Las imágenes alternan el presente con archivos del pasado de Campos en esa misma arena.
Jorge Campos y Kai Antonio: la escena que conectó generaciones
El joven portero acompañó el video con un mensaje que subrayó el vínculo familiar y la continuidad deportiva.
“Jorge X Antonio Campos. Misma arena. De generación en generación”, escribió Kai Antonio en la descripción del clip, publicado en su cuenta de Instagram.
Las imágenes muestran ejercicios de reflejos, posicionamiento y reacción, realizados frente al mar.
El entorno no es casual. Se trata de Acapulco, Guerrero, ciudad natal de Jorge Campos y punto clave en su formación previa al futbol profesional.
Kai Antonio continúa su desarrollo en Estados Unidos. Actualmente forma parte de los Cal State Fullerton Titans, equipo de la Universidad Estatal de California, institución en la que estudia y compite a nivel universitario.
Acapulco, el origen del ‘Inmortal’ bajo los tres palos
La playa que aparece en el video tiene un peso simbólico. Ahí entrenaba Jorge Campos antes de convertirse en figura del futbol mexicano, portero de la Selección Mexicana y referente internacional en la década de los noventa.
El propio exguardameta abrió la grabación con una frase que marcó el tono relajado del entrenamiento.
“Soy el mejor entrenador de todos los tiempos”, dijo Campos al inicio del video, en una grabación realizada en Acapulco y difundida en redes sociales.
La frase generó reacciones entre usuarios, quienes destacaron el carisma del exjugador y el contexto familiar del entrenamiento. El video fue replicado por cuentas deportivas y retomado por medios especializados.
Formación deportiva y vínculo padre e hijo en el futbol
Además del aspecto deportivo, el video puso el foco en la relación entre padre e hijo dentro del futbol. Kai Antonio aparece atento a las indicaciones, mientras Campos corrige movimientos y lanza el balón para los ejercicios.
En uno de los fragmentos que acompaña el material, se aprecia el texto “Jorge X Antonio Campos”, una forma de presentar la conexión directa entre ambos, utilizada por el propio Kai Antonio en su publicación en Instagram.
La publicación en Instagram documenta un momento de preparación y convivencia familiar en un entorno que marcó la historia del futbol mexicano.
Más allá del gol y la derrota: el Atlético de Madrid prioriza la salud mental
Madrid.- El Atlético de Madrid aprovechó su mensaje navideño para hablar de salud mental. Lo hizo con la campaña “Yo contigo estaré”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la prevención y el cuidado emocional, en un contexto donde más de mil millones de personas viven con algún trastorno mental en el mundo.
El club presentó el spot como parte de su mensaje oficial de Navidad, uno de los momentos de mayor alcance entre su afición. La campaña se difundió en sus canales digitales y en su sitio web, con el objetivo de colocar el tema en la conversación pública más allá del futbol.
Un mensaje navideño que va más allá del futbol
El video lleva por título “Mercado” y está ambientado en un mercado de barrio de Madrid. La historia muestra la rutina de Rosa, una pescadera, y Julia, una florista, dos seguidoras del Atlético cuyo ánimo suele depender de los resultados del equipo.
Sin embargo, el relato deja ver que existen problemas personales que no se reflejan en el marcador.
En su comunicado oficial, el club explicó que el mensaje se centra en los “partidos interiores que nadie ve y que no dependen de los resultados deportivos”.
El club madrileño señaló que la intención es visibilizar situaciones emocionales que suelen pasar desapercibidas.
El cierre del spot refuerza esa idea con la frase:
“Yo contigo estaré. Siempre te animaré. Nunca tú solo caminarás”.
El mensaje fue difundido por el Atleti en sus redes sociales el día del estreno del video.
Una problemática que afecta a millones de personas
Atlético de Madrid reforzó la campaña con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el informe Mental Health Atlas 2025, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, entre ellos depresión y ansiedad.
“El propósito de la iniciativa es contribuir activamente a la conversación sobre la salud mental”, destacó el conjunto colchonero.
También subray la importancia de la prevención, el acompañamiento y el acceso oportuno a la atención.
Alianzas y recursos de apoyo disponibles
La campaña se realiza en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y el Teléfono de la Esperanza. Esta organización ofrece atención gratuita, anónima y especializada las 24 horas del día para personas que atraviesan crisis emocionales o situaciones de soledad.
“La acción también busca facilitar recursos que permitan a las personas afectadas encontrar el apoyo profesional necesario, reforzando el trabajo de escucha y orientación que realiza esta institución”, concluyó el Atlético de Madrid.
Como parte del despliegue, el Atlético lanzó la página www.esaclasedetristeza.com, un sitio que reúne información sobre cómo solicitar ayuda ante una situación de riesgo emocional y concentra líneas de contacto disponibles a nivel nacional e internacional.
En esa misma plataforma se incluye un apartado para quienes deseen integrarse como voluntarios al Teléfono de la Esperanza, con el objetivo de ampliar la red de apoyo y atención emocional en distintos puntos de España.
Niños campeones llevan el trofeo a casa de su compañero de 8 años con leucemia (VIDEO)
Buenos Aires.- El título ya estaba definido, pero el festejo no, por eso los niños de un equipo de futbol infantil tomaron el trofeo de campeones y lo llevaron hasta la casa de Bruno, su compañero de ocho años que dejó de jugar tras ser diagnosticado con leucemia.
El gesto fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales.
La escena ocurrió en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los integrantes del equipo Vecinos Unidos llegaron juntos a la vivienda de Bruno para entregarle la copa y celebrar con él el campeonato que ganaron en la liga barrial.
El momento fue compartido por familiares y medios locales, generando una amplia reacción en plataformas digitales.
La historia cobró mayor relevancia porque Bruno atraviesa un proceso médico complejo.
Te puede interesar: Área “Colibrí”, acompañamiento y cuidados paliativos para niños con cáncer
El niño recibió un trasplante de médula ósea hace dos meses. El donante fue su hermano menor, de seis años de edad, con una compatibilidad del 99.99 por ciento, según reportes de la prensa argentina.
El inicio de la enfermedad y la ausencia en la cancha
Bruno dejó de asistir a los entrenamientos y partidos a principios de mayo, cuando comenzaron los primeros síntomas.
“Arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar, pero se sentía mal, como descompuesto”, explicó José “Cuche” Caggiano, entrenador del equipo, en entrevista al portal TN.
La situación se repitió en los días siguientes y llamó la atención de su familia y el padre del menor detectó cambios físicos evidentes.
“Al domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza”, precisó el entrenador.
Tras acudir a un servicio de urgencias, Bruno fue internado y sometido a estudios médicos. El diagnóstico fue leucemia y a partir de ese momento inició un tratamiento que incluyó quimioterapia y hospitalizaciones prolongadas.
Un trasplante entre hermanos
Ante la necesidad de un trasplante de médula ósea, la familia de Bruno encontró compatibilidad dentro del propio hogar. Su hermano menor, de seis años, resultó compatible en un 99.99 por ciento, lo que permitió realizar el procedimiento, de acuerdo con la información difundida por medios argentinos.
El trasplante se llevó a cabo dos meses antes del cierre del torneo en el que participó Vecinos Unidos. Desde entonces, Bruno se encuentra en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, y sin poder retomar actividades deportivas.
Mientras tanto, el equipo continuó compitiendo. Aunque Bruno no pudo regresar a la cancha, sus compañeros mantuvieron contacto con él y su familia durante el desarrollo del campeonato barrial.
El campeonato y la decisión del equipo
Vecinos Unidos se proclamó campeón de su categoría tras varias jornadas de competencia. Sin embargo, el festejo no se realizó de inmediato. El cuerpo técnico planteó una alternativa distinta para cerrar la temporada.
“Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo más lindo fue la reacción de los chicos: con solo ocho años, todos estaban felices de compartir la copa con su compañero”, destacó José “Cuche” Caggiano.
Los niños se organizaron y acudieron juntos a la casa de Bruno, vestidos con el uniforme del equipo, entregaron el trofeo y permanecieron con él durante algunos minutos.
El video que se viralizó en redes sociales
El momento fue grabado en video por familiares y personas cercanas. Las imágenes muestran a los niños llegando en grupo, entregando la copa y rodeando a Bruno frente a su casa.
El material fue compartido en redes sociales y retomado por distintos medios de comunicación en Argentina.
De acuerdo con la cobertura de TN, el video generó miles de reacciones y comentarios, la mayoría destacando la acción del equipo y la participación de los niños en la iniciativa.
Mensajes de apoyo también fueron dirigidos a la familia de Bruno, así como al entrenador y a los padres de los jugadores, quienes acompañaron el proceso del equipo durante la temporada.
Un cierre de temporada fuera de la cancha
Para Vecinos Unidos, el campeonato quedó registrado en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cierre de temporada ocurrió fuera de la cancha, en un entorno distinto, marcado por la ausencia de un jugador que siguió siendo parte del grupo.
La historia de Bruno y de sus compañeros se difundió más allá del ámbito deportivo. El video continúa circulando en redes sociales, mientras el niño avanza en su recuperación tras el trasplante de médula ósea recibido gracias a la donación de su hermano menor.
Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos
Ciudad de México.- Para millones de aficionados al futbol que venían resignando el sueño de asistir al Mundial 2026, la FIFA anunció una noticia que renueva la esperanza.
Tras cientos de miles de mensajes de preocupación por los altos costos de los boletos, el máximo organismo creó una nueva categoría de entradas económicas, con un precio aproximado de 60 dólares, alrededor de 1,000 pesos mexicanos, para todos los partidos del torneo.
Una oportunidad real para la afición
La nueva modalidad denominada “grada básica” —también referida en documentos oficiales como Supporter Entry Tier— supone un cambio significativo en la estrategia de venta de boletos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las entradas en esta categoría estarán disponibles para los 104 partidos, incluida la final, lo que ofrece una oportunidad de estar en el estadio a quienes no pueden costear los precios más altos.
En el comunicado oficial de la FIFA, se detalló que esta opción tiene el propósito de “apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones nacionales durante el torneo”, tras recibir más de 20 millones de solicitudes de boletos desde que abrió el tercer proceso de selección aleatoria el 11 de diciembre de 2025.
¿Quiénes podrán acceder a estos boletos?
La FIFA explicó que solo los aficionados de selecciones clasificadas a la Copa Mundial podrán solicitar esta entrada a precio reducido, que será entregada a través de las federaciones nacionales de cada equipo.
Cada federación decidirá criterios específicos para asignarlas, aunque el máximo organismo del balompié internacional solicitó que se otorguen preferentemente a los seguidores más fieles.
De acuerdo con la distribución anunciada, el 50% de la asignación de boletos de cada federación corresponderá a las categorías más accesibles: 40% de “grada asequible” y 10% de “grada básica”.
El resto se dividirá entre localidades estándar y preferentes, cuyas tarifas son significativamente más elevadas.
Reacción de aficionados y contexto del torneo
La medida llega después de que seguidores y diversas asociaciones expresaran su preocupación por los costos de las entradas, que en fases previas superaban con creces los niveles tradicionales observados en otras Copas del Mundo.
