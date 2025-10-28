El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay

Suecia.— Cuando un club de futbol pequeño logra lo impensable, algo más profundo que un campeonato ocurre: una comunidad entera se transforma. En Inglaterra, el Leicester City lo hizo en 2016 al conquistar la Premier League contra todo pronóstico; en Italia, el modesto Hellas Verona sorprendió al país en 1985; y ahora, en Suecia, el Mjällby AIF, un equipo nacido en una aldea costera de apenas mil quinientos habitantes, volvió a demostrar que el fútbol puede ser un espejo de esperanza colectiva.

Su reciente título en la Allsvenskan cambió su historia deportiva y la de un pueblo que aprendió a creer en la fuerza de la unión y en el poder de hacer posible lo imposible.

Mjällby AIF: el pequeño club sueco que une a todo un pueblo

En Hällevik, una localidad costera del sur de Suecia con apenas 1.500 habitantes, el fútbol es un punto de encuentro, una identidad compartida y la fuerza que mantiene unida a la comunidad. Allí, el Mjällby AIF se ha convertido en el corazón de un pueblo que aprendió, a través del balón, el significado de creer en lo imposible.

Una forma de vida

Fundado en 1939, el Mjällby AIF nació como una iniciativa local impulsada por pescadores, trabajadores y familias que buscaban un espacio común donde compartir algo más que la vida cotidiana. Ocho décadas después, el club sigue siendo un reflejo fiel de ese espíritu: sencillo, solidario y profundamente humano.

Su estadio, el Strandvallen, con capacidad para seis mil personas, duplica en los días de partido la población del pueblo. Allí no hay distancias entre los jugadores y los aficionados: todos se conocen, todos se saludan. Las mismas manos que cada mañana arreglan redes de pesca o atienden un pequeño comercio son las que los fines de semana sostienen banderas amarillas y negras, los colores del Mjällby.

Un modelo basado en valores

Lejos de los grandes presupuestos y las estrellas internacionales, el Mjällby AIF ha construido su historia sobre principios simples y sólidos. Su lema, “hacer posible lo imposible”, se aplica al terreno de juego y la vida misma.

El presidente del club, Magnus Emeus, un empresario local, lo resume con claridad: el éxito no puede existir sin orden y equilibrio. Bajo su gestión, el club logró estabilidad financiera y apostó por un modelo humano y sostenible.

“Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, ha dicho en más de una ocasión, defendiendo la identidad local como el mayor activo del equipo.

Liderazgo que inspira desde el ejemplo

El entrenador Anders Torstensson, exjugador y antiguo director de instituto, representa la conexión entre el fútbol y la educación. Cada mañana reúne a sus jugadores en un desayuno colectivo donde se conversa, se escucha y se refuerza la unión del grupo.

“En este trabajo hay que saber tratar con personas en todas las situaciones, no solo durante un partido o un entrenamiento”, explica Torstensson, convencido de que la fortaleza del Mjällby radica en su cohesión.

En su equipo conviven jóvenes talentos y veteranos de la región, unidos por una misma convicción: jugar por algo más grande que ellos mismos.

El fútbol como espejo de una comunidad

En Hällevik, el Mjällby AIF es parte de la vida diaria. Los niños sueñan con vestir la camiseta amarilla; las familias se reúnen cada fin de semana para animar al equipo; los mayores recuerdan anécdotas de los primeros torneos locales. El club se ha convertido en un lenguaje común que atraviesa generaciones y ocupa un lugar central en la identidad del pueblo.

El defensa finlandés Timo Stavitski lo expresó con sencillez: “Es un lugar pequeño, así que todos estamos en una situación similar y tenemos muchas cosas en común”. Esa cercanía es el alma del equipo: un sentido de pertenencia que trasciende el fútbol y se proyecta como ejemplo de comunidad.

Hacer posible lo imposible

Su historia sigue creciendo, pero su mayor triunfo ya está logrado: haber demostrado que un club puede ser mucho más que un equipo. Puede ser un símbolo, un hogar, una razón para creer que como dice su lema: “hacer posible lo imposible”.

