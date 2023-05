El Tenis de Mesa adaptado de la UNAM suma medalla de oro en el Campeonato Nacional

Ciudad de México.— Una cosecha de ocho medallas logró la delegación de tenis de mesa de la UNAM que compitió en el Campeonato Nacional de Cuarta Fuerza y Novatos 2023, organizado por la Federación Mexicana de Tenis de Mesa.

Los pumas lograron dos primeros lugares individuales. Uno en categoría individual de la rama femenil de novatos y otro en deporte adaptado de cuarta fuerza; además, tres segundos sitios.

Destacó Sofía Pablo Espina, alumna de la Facultad de Ciencias, cosecho tres medallas de oro en individual de la rama femenil de novatos.

“Es un orgullo increíble, la UNAM me ha dado este deporte básicamente gratis y que le pueda responder de esta manera, dándole medallas, para mí es un honor. Tenemos como objetivo la Universiada Nacional, queremos ganarla tanto en equipos como en individual, para esto lo que debemos hacer es no bajar el ritmo y darle más todavía ahora que ya tenemos este primer triunfo”, afirmó la deportista auriazul.

Por su parte, Emilio Jiménez Escutia, integrante de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, logró oro en la categoría de paralímpico masculino, clase 11, de cuarta fuerza.

“Estuvo bastante reñida la competencia; llego un momento que se me complicó, pero solo pensaba en cómo moverme, desde dónde tirar y logré superarlo. Me siento satisfecho con los resultados, ahorita me preparo para los Juegos Paranacionales de Sonora, quiero lograr una medalla de oro”, aseveró Jiménez Escutia.