El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Futbol presentó oficialmente la camiseta que usará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. El nuevo diseño coloca nuevamente al verde como color principal tras cuatro años de ausencia en la indumentaria de local.
Este retorno busca reconectar con los aficionados que se identifican con los colores del lábaro patrio y con el histórico uniforme “tricolor”.
Le vuelve el verde, blanco y rojo al uniforme
El jersey verde incorpora vivos en blanco y rojo en el cuello y las mangas, evocando directamente los colores de la bandera nacional.
Según Adidas, la marca que suministra el uniforme de México, este diseño rinde homenaje a las raíces del combinado nacional.
Una de las piezas más visibles del diseño es el regreso del símbolo del ‘Sol Azteca’ —conocido también como calendario azteca— ubicado en el pecho. Este elemento se presentó como un ícono de identidad mexicana que ahora vuelve al uniforme oficial.
Una reconexión con la afición
La presentación del uniforme genera un efecto de reencuentro entre la afición mexicana y su selección. El hecho de que se recupere un color ligado al equipo nacional implica, para muchos aficionados, expertos e influencers un retorno al origen.
“La camiseta de la selección mexicana marca Adidas es espectacular. Sin queja. Ahora hay que lograr que quienes portan esa camiseta estén en el mismo nivel de espectacularidad”, aseguró el comentarista deportivo David Faitelson, a través de su cuenta oficial en X.
El diseño del uniforme se inspira en la camiseta utilizada por México en el Mundial de Francia 1998, incluyendo la representación del ‘Sol Azteca’ en el frente.
Lo que se viene con la nueva indumentaria del Tri
Que México recupere el verde como color de local en su uniforme para el Mundial 2026 coincide con el momento en que el país vuelve a ser sede del torneo.
El estreno oficial de la playera en la cancha del Tri, previsto para los encuentros amistosos de noviembre, será una prueba clave para ver cómo responde públicamente el equipo con esta nueva “piel”.
Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía
Su cuerpo ha sido motivo de ataque
Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.
La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.
Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?
La influencia familiar y la empatía como valor
Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.
“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.
Más para leer: “Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.
Redes sociales y salud mental
Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.
De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional
Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.
En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.
Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.
Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.
JAHA
Mundial femenil Sub-17: unión y fortaleza mental, las claves que llevaron a México a semifinales
Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 volvió a hacer historia en el Mundial de Marruecos 2025 al clasificar a las semifinales tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales.
Pero más allá del resultado, el equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero ha mostrado algo que trasciende la cancha: una fortaleza mental y una unión que las ha convertido en una muralla humana, imbatible durante cuatro partidos consecutivos sin recibir gol.
Fortaleza mental y trabajo colectivo: las armas del Tri
El duelo ante Italia en los cuartos de final puso a prueba el carácter del grupo. Con dos penales en contra durante el tiempo regular, México resistió con temple y fe.
La figura fue la portera Valentina Murrieta, quien detuvo ambos disparos y, más tarde, un tercero en la definición por penales. Su actuación fue determinante para sellar el pase histórico a la antesala de la final.
Lee: La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
Tras el encuentro, el técnico Miguel Gamero destacó la resiliencia de sus jugadoras.
“Hay que valorar mucho la capacidad mental de las niñas para sobreponerse, a pesar de las decisiones arbitrales. La arquera se comportó de muy buena manera y detrás de ella todo el equipo, para reponerse una y otra vez”, declaró el estratega en entrevista para TUDN.
Valentina Murrieta, símbolo de serenidad bajo presión
Con apenas 17 años, Murrieta se ha convertido en un ejemplo de serenidad en momentos críticos. En la conferencia posterior al partido, Gamero reconoció su actuación, pero subrayó el mérito colectivo.
“Atajar tres penales y estar a punto de detener una más habla de su capacidad, pero lo más importante es hacerlo en este tipo de eventos. Estoy muy orgulloso de ella y de todas sus compañeras, incluso de las suplentes que alentaron hasta el último momento”, afirmó.
La defensa mexicana ha sido una de las más sólidas del torneo. Cuatro partidos seguidos sin recibir gol son reflejo del orden, la disciplina y la comunicación en el campo.
“En los Mundiales, recibir un gol te obliga a remar contracorriente. Mantener la portería en cero te permite competir con tranquilidad. Han hecho un gran trabajo defensivamente, y eso nos tiene ahora en semifinales”, comentó Gamero, en entrevista para mediotiempo.com.
Unión y confianza, el verdadero motor del equipo
El ambiente en el vestidor ha sido otro factor decisivo. Las jugadoras se apoyan entre sí, mantienen la calma en la adversidad y confían plenamente en su cuerpo técnico. Gamero lo ha repetido en varias ocasiones:
“Este equipo tiene una capacidad mental excepcional”.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentará a Países Bajos el próximo miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas en el Estadio Olímpico de Rabat.
“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
Ciudad de México.— Por más de cuatro décadas, el heredero del ‘Enmascarado de Plata’ entregó su cuerpo y su alma al cuadrilátero. A los 63 años, cierra el capítulo de su vida más intenso, agradecido con Dios, con su padre y con un público que lo convirtió en leyenda.
Herencia de un padre y un sueño cumplido
Cuando se puso por primera vez la máscara plateada en 1982, sabía que cargaba una historia que debía honrar con respeto. El Hijo del Santo heredó mucho más que un personaje: recibió una misión de vida. Durante 43 años, conquistó campeonatos en las divisiones ligera, welter y mediana, y acumuló más de cincuenta máscaras ganadas en México y el extranjero. Pero detrás de cada victoria, hubo noches de desvelo, sacrificio y una convicción que nunca lo abandonó: la fe en Dios.
En el podcast Luchando por tus sueños con Latin Lover, confesó con emoción que la lucha libre le dio todo. Le dio un padre ejemplar y la posibilidad de seguir su camino con orgullo. “Me dio un padre triunfador, un gran ídolo. Me dio la fortuna de realizarme como ser humano”.
Recordó que su carrera le permitió realizarse también como persona y cumplir un sueño de infancia.
Fe como base de su camino
Durante la conversación, el luchador subrayó su confianza en Dios. “Todo está en la mente. Si tienes disciplina, si eres perseverante y si crees en ti, logras lo que tú quieres. Y tener fe en Dios, porque eso sí, yo creo mucho en Dios y lo dejo en sus manos. Diosito es muy generoso”, dijo.
La fe aparece como parte del proceso que lo sostuvo dentro y fuera del cuadrilátero. La disciplina y la constancia, señaló, fueron las llaves que abrieron cada puerta de su carrera.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Lucha y sacrificio familiar
El Hijo del Santo reconoció que el deporte también tuvo un costo. “Gracias a Dios he sido muy afortunado. He tenido lesiones, pero sigo”, comentó al referirse al esfuerzo físico que implicó mantenerse activo por más de cuatro décadas.
Sin embargo, explicó que la lucha libre le quitó tiempo con su familia. Recordó el día en que nació su hija y no pudo acompañar a su esposa porque estaba programado para una función en Saltillo. “Agarré mi maleta, me despedí de mi esposa y ahí te voy a Saltillo. Cuando estaban haciendo la niña, yo estaba en un hotel llorando”, relató.
Esa experiencia la describió como una consecuencia del profesionalismo y del compromiso con su público.
Retiro con identidad intacta
Posteriormente, en conferencia de prensa, el Hijo del Santo anunció su gira de despedida, que incluye tres ciudades: Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. El cierre será el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, su llamado “Cementerio de Máscaras”.
“Detrás de cada victoria hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara. No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”, dijo.
Nada pendiente
El luchador indicó que, después de su retiro, mantendrá su identidad oculta. “Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México, empecé como un luchador libre, después llegué a los independientes, pisé la Arena México, he luchado en muchos lugares del mundo, he conquistado muchas máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente”, expresó.
La presencia de Dios en su vida y en su carrera. La máscara permanece, el nombre también. Con ella cierra una etapa y confirma un legado que continuará en la memoria de la lucha libre mexicana.
ebv
Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza
De la tragedia a la inspiración
Washington.— Lulu Gribbin, una adolescente de Alabama, jamás olvidó el verano de 2024, cuando un ataque de tiburón en la costa del Golfo cambió su vida.
Según BBC News y The Guardian, el incidente ocurrió en la playa de Rosemary, Florida, mientras Lulu nadaba con una amiga cerca de la orilla.
De pronto, su amiga comenzó a gritar y Lulu vio una sombra oscura bajo el agua. Nadó hacia la costa sin entender lo que sucedía. Cuando levantó el brazo, notó que lo había perdido.
Los socorristas aplicaron primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia aérea al hospital de Pensacola, donde los médicos lucharon por salvar su vida.
Más para leer: Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
Debido a la gravedad de las heridas, los cirujanos tuvieron que amputarle también la pierna derecha. Lulu permaneció hospitalizada más de dos meses, sometida a múltiples cirugías reconstructivas, según reportó CBS News.
Una adolescente que inspira fortaleza
A los 16 años, Lulu demostró una resiliencia que conmovió a toda su comunidad. Con el apoyo de su madre, su hermana gemela y sus amigos, aprendió a caminar con prótesis y retomó su vida escolar.
En su cuenta oficial de Instagram, compartió las cuatro lecciones que marcaron su recuperación: sentir gratitud, sonreír a los demás, vivir intensamente y apoyarse en Dios.
Su mensaje de esperanza se viralizó en redes sociales y atrajo muestras de solidaridad desde distintos países.
“Estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. No estaría donde estoy sin ellos”, escribió la joven en su publicación, acompañada de fotos practicando golf y esquí acuático.
Un nuevo propósito: ayudar a otros
La adolescente fundó la organización Lulu Strong Foundation, dedicada a proporcionar prótesis avanzadas a personas amputadas.
Según su sitio oficial y medios locales como AL.com, la fundación busca acelerar el acceso a tecnología adaptativa moderna y fomentar el deporte inclusivo.
Lulu también propuso que las autoridades implementaran un sistema de alerta para prevenir ataques de tiburón en zonas turísticas. Su compromiso con la seguridad pública la convirtió en una voz escuchada en Alabama y Florida.
Cuando fue invitada al programa Today de NBC News, Lulu explicó su fuerza interior: “Sé que Dios decidió salvarme. Quiero demostrar que los milagros existen y que todo es posible”.
Hoy, continúa entrenando con el sueño de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Su historia refleja la valentía de una generación que transforma el dolor en propósito y la adversidad en esperanza.
JAHA
