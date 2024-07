Jaime Lozano seguirá como DT de México hasta 2026

Ciudad de México.— Jaime Lozano seguirá al frente de la selección nacional de México hasta 2026, según confirmó Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles del país.

El Tri terminó su participación en la Copa América 2024 al empatar 0-0 con Ecuador este domingo.

Al concluir el partido del Grupo B en el State Farm, de Glendale (Arizona), el directivo afirmó que mantiene la confianza en Jaime Lozano.

Por reglas de la Conmebol no pude estar junto a él, pero que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa para el Mundial 2026″, dijo Davino.

El dirigente agregó: “el objetivo de clasificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, que se trajeron jóvenes que no habían podido participar. Que el equipo siempre fue hacia adelante, corrió, luchó, compitió más que los rivales, tuvo una gran actitud. Entonces es construir sobre eso y no arrancar nuevamente y hacer otro”.

Duilio Davino dejó en claro el domingo por la noche que esperarán el informe de Jaime Lozano.

“En dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió y también nosotros hablaremos con él, en lo que podemos mejorar, pero también hay cosas positivas del torneo. Como lo comenté, el proyecto va al 2026, ya lo habíamos dicho mucho tiempo antes”, reiteró.

“Estoy muy triste porque soy mexicano, me duele que la selección no triunfe y más estando en el proyecto. Nos duele que no hayamos clasificado a la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas”, concluyó.

