México anuncia amistoso contra Estados Unidos en Guadalajara

Ciudad de México.— Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana de futbol por tercera vez, afirmó que sintió que era tiempo de volver a su país.

En entrevista para las redes sociales de la Selección Mexicana de Futbol, el Vasco confió en que lograrán una buena actuación en el Mundial 2026.

Te recomendamos: Nada Hafez hace historia en los Juegos Olímpicos; compitió con siete meses de embarazo

“Siento que es momento, después de 22 años dando vueltas por ahí, de volver a mi país y hacer algo por él. Llego en buen momento físico y anímico con un buen bagaje para sumar al proyecto de la selección para el Mundial que nos tocará jugar en México”, dijo Javier Aguirre.

Será el tercer ciclo de Aguirre al frente de la selección, pues dirigió al Tri en los mundiales de 2002 y 2010, siendo eliminado en ambos en octavos de final.

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… 🗣️🎙️



Las primeras palabras de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/XM0EstGxub — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

“Soy un convencido de que los proyectos hay que dejarlos caminar, yo apoyaba incondicionalmente a Jaime. Como pasa en este cargo, los resultados mandan. Deciden prescindir de Jaime y me llaman. Es difícil decirle que no a la selección mexicana si no tiene técnico; es una oportunidad fantástica”, agregó Javier Aguirre.

Tras la eliminación en fase de grupos de la Copa América, Jaime Lozano salió de la selección mexicana, pese a ganar una Copa Oro en 2023.

“Hay mucha ilusión de entrar en el grupo de la élite; veo un equipo mentalmente fuerte”, dijo el estratega Javier Aguirre, que tendrá como auxiliar al mundialista Rafael Márquez.

Sigue nuestro canal de WhatsApp, la mejor información a tu celular.

JAHA