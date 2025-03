Raúl Jiménez aplaude a Aguirre por jugar con dos delanteros

Ciudad de México. — Raúl Jiménez fue la figura de México en la victoria del Tri sobre Canadá en la semifinal de la Nations League de la Concacaf.

El ariete del Fullham marcó los dos tantos de la victoria sobre el cuadro canadiense que les dio el pase a la final ante Canadá.

Uno de los factores que benefició al canterano americanista, fue el jugar con dos delanteros, al alinear a Santiago Giménez.

“Bien, contento de esta oportunidad que nos dio ‘El Vasco’. Él sabe que estamos en un buen momento en nuestros equipos. Probó y le salió bien con ese gol en los primeros minutos; fue un buen experimento que creo que resultó bien”, destacó Raúl Jiménez tras el partido.

El delantero mexicano vio con buenos ojos la dupla inédita que le dio frutos al Tri ante el conjunto de la hoja de maple. “Cuando nos asociamos bien, supimos terminar las jugadas y nos salió bien”.

Respecto a su lugar en el ranking histórico de goleadores de la selección mexicana, dijo que su compromiso es ayudar al equipo con sus tantos.

Cabe destacar que superó a Luis, ‘El Matador’ Hernández, en la tabla de goleo Tricolor, y se sitúa a un tanto de Cuauhtémoc Blanco.

“Quiero seguir ayudando al equipo en lo que me toca, dando mi mejor esfuerzo. No me voy a dar por vencido, que vengan más goles para brillar en lo más alto”.

México se medirá ante Panamá en el duelo por el título del certamen de la confederación el próximo domingo.

