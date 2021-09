¡Que no te agarren las carreras! Estos son los requisitos para acceder al Gran Premio de México de la F1

Mérida.— David “El Rey” Picasso, boxeador becado por el programa RING TELMEX-TELCEL, no sólo arriesgará su invicto (17-0-1, 7 ko’s), sino su clasificación mundial ante el bajacaliforniano Alfredo “Rambo King” Mejía.

El duelo pactado a 10 rounds en peso Supergallo se realizará este sábado en el deportivo La Inalámbrica de Mérida, Yucatán.

Picasso, doble campeón internacional, va por su cuarta victoria del año, y tercer nocaut de sus últimas cuatro peleas.

El rival en turno, “Rambo King” Mejía, se ha enfrentado a los clasificados mundiales Eduardo y Leonardo Báez, al dos veces contendiente a campeonato mundial, Miguel Marriaga, y le quitó el invicto a Luis Gustavo Rodríguez. Es un boxeador de gran peligrosidad y muchos recursos, ofensivos y defensivos.

“El Rey” Picasso hizo una buena preparación para este compromiso, pues tiene bien claro que ser integrante del equipo TELMEX-TELCEL es una responsabilidad.

RING TELMEX

Es un programa de apoyo a 24 boxeadores, 3 amateurs y 21 profesionales con la finalidad de que puedan concentrarse en su actividad deportiva, pero al mismo tiempo, se le motivan para que continúen con sus estudios. Adicionalmente, se les está creando un fondo para su retiro.

Desde que Fundación Telmex arrancó con el programa Ring Telmex, el equipo ha viajado a infinidad de funciones de boxeo en toda la República observando constantemente a los peleadores buscando de tener a los mejores en el equipo para brindarles una oportunidad de ser becados, siempre y cuando, estos jóvenes sean ejemplo de comportamiento en su vida cotidiana.

En su andar por toda la República, el equipo de Fundación Telmex conoció a Oscar Valdez Fierro, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Algunos pugilistas excampeones, becados por la Fundación Telmex son: Rubén Olivares, Jesús Castillo, Pipino Cuevas, Carlos Montes, Agustín “Zorrita” Luna, José Antonio “Jaguar” Aguirre, Cesar Bazán, Rafael “Bazooka” Limón, Isaac “Tortas” Bustos, Ultiminio Ramos, Lupe Pintor, Mariana Juárez, Adrián Hernández, Julio Ceja, Luis Ceja, Gilberto Ramírez, Andrés Gutiérrez, Carlos Cuadras, Felipe Orucuta, Jessica Nery Plata, Daniel Estrada, Antonio Lozada Jr., Zulina Muñoz, entre otros.

Cabe destacar que año con año, se lleva a cabo la Función de Gala Ring Telmex donde se ponen a prueba a seleccionados becados de la Fundación para enfrentarse con rivales de primera línea con la finalidad de ver sus avances en su carrera deportiva. En esta 4ta edición, el becario Daniel “El Tremendo” Estrada, se coronó vencedor ante el japonés Nihito Arakawa, quien demostró ser un rival contundente y un digno participante.

A través de este programa se les brinda apoyo económico a 20 ex campeones mundiales y a 2 viudas de dos ex campeones (Ratón Macías y José Medel), estos apoyos son únicos en el mundo ya que nadie ha apoyado a los ex boxeadores como ahora lo hace Fundación Telmex.

