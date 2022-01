Emotiva despedida de Orbelín Pineda de la afición cruzazulina

Ciudad de México.- Después de que se anunció su contratación con el Celta de Vigo, Orbelín Pineda se despidió de La Máquina de Cruz Azul.

En un mensaje que posteó en su cuenta de Twitter, Pineda aseguró que siempre dio lo mejor de sí y que nunca se guardó nada.

Se mostró agradecido con la institución cementera y también con el apoyo que siempre recibió por parte de la afición cruzazulina.

“Hace 3 años llegué con Cruz Azul, di todo lo mejor de mí por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato”, posteó Pineda.

“Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón”.

“Gracias por siempre apoyarme en las buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul. Su amigo Orbelín”, añadió.

Orbelín Pineda fue clave para que Cruz Azul rompiera el ayuno de 23 años sin un título de Liga, después de que el equipo conquistó el torneo de Guard1anes 2021.

El futbolista terminó su contrato con el equipo y abandonó las filas como jugador libre, es decir, Celta de Vigo no desembolsó ni un dólar por sus servicios.

