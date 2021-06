En América no descartan contratación “bomba”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El invicto estadounidense Gervonta ‘Tank’ Davis (24-0, 23 ko’s), protagonista del nocaut del año en 2020 sobre Leo Santa Cruz, tratará de hacer historia este sábado en Atlanta cuando dispute el campeonato regular Superligero AMB ante su compatriota el invicto Mario Barrios (26-0, 17 ko’s).



Un evento que incluirá el duelo entre el dominicano Carlos Adames y el mexicano Alexis Salazar. Davis es el actual monarca en las 130 y 135 libras, y ahora irá por el de las 140.

El domingo será el turno del cubano Osvary David Morrell por el cetro regular Supermediano AMB en Minnesota ante el mexicano Mario Cázares. Una cartelera que incluirá a peleadores de la talla del nigeriano Efetobor Apochi y el estadounidense Brandon Glanton, así como a Omar ‘Relámpago‘ Juárez vs. All Rivera.

Pero las acciones arrancarán hoy viernes. Desde Inglaterra llegarán las imágenes del británico Jay Harris, quien disputará una eliminatoria por la faja Mosca FIB ante el mexicano Ricardo Sandoval.



Mientras que Paul Butler y Willibaldo García irán por el Internacional OMB de peso Gallo.



Desde Tijuana, Noé Robles y Christian ‘Chispa’ Medina tendrán un duelo de poder a poder, mientras que el contendiente Abraham ‘Choko’ Rodríguez se medirá con Alejandro ‘Pacquiao’ Villaseñor.

VIERNES 25



Jay Harris (Gran Bretaña) vs. Ricardo Sandoval (México)

Paul Butler (Gran Bretaña) vs. Willibaldo García (México)



Noé Robles (México) vs. Christian Medina (México)

Abraham Rodríguez (México) vs. Alejandro Villaseñor (México)

SÁBADO 26



Superligero AMB

Gervonta Davis (EE.UU.) vs. Mario Barrios (EE.UU.)

Carlos Adames (República Dominicana) vs. Alexis Salazar (México)



DOMINGO 27



Supermediano AMB

Osvary David Morrell (Cuba) vs. Mario Cázares (México)

Efetobor Apochi (Nigeria) vs. Brandon Glanton (EE.UU.)

Omar Juárez (EE.UU.) vs. All Rivera (Filipinas)

