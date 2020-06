En redes sociales, muestran el rostro del luchador La Parka

¡EXACTAMENTE!



Juan Carlos Osorio siempre sera un gran entrenador. Un DT Menospreciado, insultado e infravalorado. El que no sabe de futbol, lo critica.



La mentalidad del futbolista Mexicano fue mediocre ¡Siempre! Salvo grandes excepciones, si no me creen, pregúntele a Menotti. pic.twitter.com/wCu4iRZUWu