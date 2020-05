Enrique Esqueda arremete contra Tigres y señala que llegar a la institución es un “cementerio”

Ciudad de México.- El exjugador de los Tigres, Enrique Esqueda, aseguró que llegar a los felinos es lo peor que le ha pasado en su carrera

El futbolista, en un live de Instagram, recordó que el cuadro regiomontano siempre ha sido un cementerio para los jugadores.

“Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país; no fue un cementerio para mí, porque a mí me fue bastante bien, pero fue más por el tema directivo“, declaró Esqueda.

Te puede interesar: Esqueda, dolido de por vida con Tigres

Esqueda recordó que no fue nada agradable el trato que recibió por parte de los Tigres, por ello, señaló que fue un error llegar a la institución.

“Es mi peor error y no, me toca ir a un equipo en la cual me toca jugar Libertadores. Me trataron muy mal, la gente no sabe eso, me trataron con la punta del pie y si no es que peor que eso”.

“No se vale. Son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos“, sentenció.