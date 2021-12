Entre lágrimas, “Kun” Agüero anuncia su retiro de las canchas

Ciudad de México.- El futbolista del Barcelona de España, Sergio “Kun” Agüero, anunció su retiro de las canchas por sufrir un problema en el corazón.

En conferencia de prensa, el “Kun” Agüero lamentó tener que dejar el futbol profesional luego de que tuvo una arritmia cardiaca.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al futbol profesional y es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé”.

“Primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace más de un mes”, dijo EL ‘Kun’ Agüero.

Y agregó: “Estuve en manos de los médicos y ellos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucho”, agregó con lágrimas en el rostro.

“Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Siempre soñé con ser futbolista, desde los 5 años cuando toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera y nunca había pensado en llegar a Europa”.

“Kun” aseguró desconocer lo que le depara el futuro, solo espera que sea dentro de algún club de futbol.

“No sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y me desea lo mejor”.

