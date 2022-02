Erick Gutiérrez salió lesionado y encendió las alarmas

Cleveland.— Juan Toscano no solo llevó a México a un lugar de privilegio en el NBA All-Star 2022 con su subcampeonato en el Concurso de Clavadas, sino que además lo hizo luciendo los colores mexicanos en su vestimenta. Le agregó la bandera de su país de ascendencia al jersey tradicional de Golden State Warriors, así como también a sus tenis

“Me sentí muy emocionado y orgulloso de representar al país en esta plataforma tan grande”, comentó Toscano durante la atención a la prensa posterior a las clavadas. “Si la Liga de México no me hubiera dado una oportunidad, hoy no estaría aquí. Fue mi manera de decirle gracias a la gente que me ayudó y mostrar mis raíces en uno de los eventos deportivos más importantes”.