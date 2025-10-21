¿Esperanza olímpica? Miranda Grana y la proeza mexicana en natación rumbo a Los Angeles 2028

Ciudad de México.— El defensa Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional después de más de dos décadas de carrera. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al deporte que marcó su vida y a las personas que lo acompañaron desde su infancia, a Dios y su familia.

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emoción mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables, vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré”, señaló.

Moreno reconoció el papel fundamental de su familia. “A mis padres que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en el niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad”, señaló.

También agradeció a su esposa, a quien llamó “el pilar de mi vida”, por su apoyo en los momentos difíciles, y a sus hijos, a quienes definió como “mi mayor orgullo y mi motor”. En su mensaje agregó: “Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”.

Una carrera en México, Europa y Asia

El futbolista inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM, con quienes debutó en la Liga MX y consiguió el subcampeonato de 2007. Posteriormente emigró al futbol europeo para integrarse al AZ Alkmaar, donde obtuvo la Eredivisie y la Supercopa de los Países Bajos en 2009.

En 2011 se incorporó al Espanyol de Barcelona, donde fue nombrado jugador de la temporada en su año de debut y sumó 136 partidos, la cifra más alta en un mismo club durante su trayectoria. En 2015 pasó al PSV Eindhoven y nuevamente logró el campeonato de liga.

Más adelante jugó en la AS Roma de Italia, con seis partidos disputados, y en la Real Sociedad de España. En 2019 se trasladó a Qatar para unirse al Al-Gharafa, donde permaneció dos años antes de regresar a México.

En 2021 llegó a Rayados de Monterrey, equipo con el que disputó 133 partidos, anotó dos goles y consiguió la Concacaf Champions Cup del mismo año. En el Apertura 2025 participó en cinco encuentros con un total de 213 minutos.

Trayectoria con la Selección Mexicana

Héctor Moreno formó parte de la Selección Nacional Sub-17 que ganó el Mundial en Perú 2005. En la selección mayor jugó 132 partidos y marcó cinco goles. Participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

También fue campeón de la Copa Oro en las ediciones 2011, 2015 y 2019. Con su retiro, concluye la etapa de los futbolistas que integraron la generación campeona del mundo Sub-17 de 2005.

Gracias Dios

Moreno expresó su agradecimiento a la afición por el apoyo a lo largo de su carrera. “A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente”, escribió.

El defensa finalizó con palabras de reconocimiento al futbol y a la vida: “Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios”.

Cierre de una generación

Con más de 20 años de carrera, Héctor Moreno deja un registro sólido en el futbol nacional e internacional. Su retiro marca el cierre de una generación que hizo historia para México y abre una nueva etapa en su vida personal, con la familia y la fe como ejes principales.

