Este viernes inicia el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil

Ciudad de México.— Este viernes 8 de julio dará comienzo el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, mismo que celebrará los cinco años de historia de esta categoría.

Durante este tiempo, se han anotado más de 4 mil 200 goles en Fase Regular y Fase Final; el Apertura 2019 fue el que más anotaciones registró con 502, seguido del Grita México C22 con 488 y el Guardianes 2020 con 484 tantos.

El Apertura 2019 fue uno de los torneos que registró más de medio millón de asistencia entre Fase Regular y Fase Final; además de que las audiencias televisivas han incrementado torneo a torneo.

A cinco años de haber comenzado, la Liga MX Femenil ha aportado más de 50 futbolistas a las diferentes categorías de la selección nacional.

El silbatazo inicial arrancará con el duelo entre América y Toluca este viernes 8 de julio, además de ver el lunes 11, a las actuales campeonas, Chivas, iniciar la defensa por su título.

Partidos de la Jornada 1 del Apertura 2022



América vs Toluca (Viernes 8). Pumas vs Mazatlán (Sábado 9). Atlas vs Tigres (Sábado 9) FC Juárez vs Cruz Azul (Domingo 10). Atlético San Luis vs Rayadas (Domingo 10). Santos vs Querétaro (Domingo 10).

Necaxa vs León (Lunes 11).

Pachuca vs Puebla (Lunes 11).

Chivas vs Tijuana (Lunes 11).



