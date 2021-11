Este viernes se estrena “Más allá de Diego”

Burbank, California.– Para celebrar el Disney+ Day, el segundo aniversario de la plataforma de streaming, Disney+ estrenó no solo más de 25 piezas nuevas de contenido sino también decenas de adelantos, nuevos tráileres y clips que muestran la variedad de contenido que llegará al servicio en los próximos años.

Además, los suscriptores de Disney+ ya pueden disfrutar de contenido totalmente nuevo de cada una de sus marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic.

Los anuncios, que presentan producciones originales que llegarán de los estudios de contenido de la Compañía a Disney+, incluyen los siguientes:

Marvel:

Para celebrar el Universo Cinematográfico de Marvel Disney+ Day: El especial de Marvel Studios 2021 ya se puede disfrutar en Disney+. El especial muestra un adelanto de las próximas series de Marvel Studios que estarán disponibles en el servicio de streaming, que incluyen:

Hawkeye:

Ambientada en una Ciudad de Nueva York post-Blip, la serie sigue a Clint Barton, alias Hawkeye, en una misión aparentemente sencilla: regresar con su familia para Navidad. Sin embargo, cuando aparece un enemigo de su pasado, Hawkeye se une, a regañadientes, con Kate Bishop, una hábil arquera de 22 años, para desbaratar una conspiración criminal.

La serie está protagonizada por Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton y la debutante Alaqua Cox. La serie estrena el 24 de noviembre de 2021.

Moon Knight de Marvel Studios:

Ya está disponible el primer adelanto de esta nueva serie de acción y aventura sobre un complejo justiciero que tiene un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que conviven en su interior se encuentran arrojadas a una guerra mortal de los dioses, que tienen como telón de fondo tanto al Egipto antiguo como al moderno.

La serie llegará a Disney+ en 2022.

She-Hulk de Marvel Studios:

Tatiana Maslany es Jennifer Walters, alias She-Hulk, una abogada que se especializa en casos relacionados con superhumanos. She-Hulk de Marvel Studios incluirá una gran cantidad de personajes de Marvel, entre ellos Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, y Abominación, encarnado por Tim Roth.

La nueva serie de comedia estará disponible en Disney+ en 2022.

Ms. Marvel:

La serie presenta a Kamala Khan, una estadounidense de 16 años de origen pakistaní de Jersey City. Aspirante a artista, ávida gamer y una voraz escritora de fanfics, Kamala es una gran admiradora de Los Vengadores, especialmente de Capitana Marvel. A Kamala siempre le costó encontrar su lugar en el mundo, hasta que un día obtiene superpoderes como los de los héroes a los que tanto admiraba.

Iman Vellani protagoniza la serie en el papel de Kamala Khan, alias Ms. Marvel.

Marvel Zombies:

Una serie animada de Marvel Studios que reimagina el Universo de Marvel con una nueva generación de héroes que luchan contra el azote cada vez más generalizado de los zombis. Dirigida por el productor ejecutivo Bryan Adams.

Lucasfilm

Willow:

Desde el set de Willow, la nueva serie de Lucasfilm, Warwick Davis presenta al elenco, que incluye a Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Falcon y el Soldado del Invierno), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home).

Willow estrenará en exclusiva en Disney+ en 2022.

Obi-Wan Kenobi:

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) y la directora Deborah Chow comparten un adelanto exclusivo con material detrás de escena y arte conceptual. La Serie Original Disney+ Obi-Wan Kenobi llegará a la plataforma en 2022.

El adelanto exclusivo ya está disponible en Disney+.

Disney

Disenchanted:

Las estrellas Amy Adams y Patrick Dempsey comparten que la secuela de la exitosa película Encantada se transmitirá n Disney+ en 2022.

Las reglas de Rodrick:

Jeff Kinney anuncia que llegará a Disney+ una segunda película animada de la serie de libros El Diario de Greg. Estrenará en Disney+ en 2022.

The Beatles: Get Back:

Ya está disponible un nuevo clip de The Beatles: Get Back, el Documental Original de Peter Jackson que muestra a la banda legendaria interpretando “I’ve Got a Feeling”. El documental de tres partes estrenará en exclusiva en Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre.

Hocus Pocus 2:

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán a estar fuera de control como las hermanas Sanderson en Hocus Pocus 2, la secuela del clásico de culto de Noche de Brujas de Disney que estrenará en 2022 en Disney+.

Pinoccio:

Esta nueva versión, inspirada en el clásico animado de Disney, es dirigida por Robert Zemeckis y combina acción real y efectos visuales. Está protagonizada por Tom Hanks, Cynthia Erivo y Luke Evans. Estrenará en Disney+ en 2022.

Y un sin fin de películas, documentales y series más. Como ves Disney lanzó la casa por la ventana y hay entretenimiento para todo el 2022. Muchas series y películas ya las puedes ver desde hoy en Disney+.

Con información proporcionada por Disney

npq

