Ex de Pumas será refuerzo del América

Ciudad de México.- El portero Sebastián Jurado descartó que José de Jesús Corona esté molesto por su llegada, luego de que se ha manejado que Cruz Azul lo contrató para ser el que ocupe el sitio de “Chuy” de cara al torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Independientemente de lo que me estás comentando, todo lo que me ha dicho, es muy bueno, su trabajo avala hoy donde está. Tengo que aprenderle muchísimo, esa parte es más tema mediático, que realmente lo que vivimos adentro, estamos como compañeros de profesión para ser mejores, dejar el tema externo y ayudar a Cruz Azul”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, el guardameta mencionó que el hecho de estar junto a alguien tan experimentado y con tanta calidad como Corona, es algo que lo impulsa a ofrecer lo mejor de él.

“Me siento muy motivado de aprender de un portero como Jesús Corona, es una extraordinaria persona, en la vida y en el futbol. La competencia interna es lo que nos hace crecer a todos. Chuy es una persona de mucho trabajo, llevando esa línea, tengo que seguir por la misma”, apuntó.

Más allá de toda la calidad y experiencia que tiene su hoy compañero y de que ha sido inamovible en el arco de la “Máquina”, afirmó que está listo para competir y ganarse un sitio en el 11 titular de Cruz Azul.

“Llego a una institución muy grande. Jesús Corona es un aprendizaje, vengo a competir. Sé la calidad humana y futbolística de ‘Chuy’, todas las personas que me rodean me van a permitir crecer, desarrollarme como futbolista y persona”, estableció.

Recordó que “en el futbol, en cualquier deporte de competencia, cuando tienes una competencia sana, no restan oportunidades, porque te hacen. Se crea un área de oportunidad”.

“Siempre te genera un nuevo reto, una gran ilusión, motivación, he trabajado a tope, es lo primordial, cuando vienes a una institución, estoy bien acogido por los compañeros”,

Así mismo, desconoció una supuesta oferta del equipo turco del Besiktas, ya que para él al final todo quedó únicamente en un rumor.

“Siendo sincero no tengo conocimiento de esa oferta, a mí no me llegó esa parte. Cuando vi que salió, se quedó como un rumor, porque no tengo conocimiento”, sentenció.

El siguiente duelo amistoso de los capitalinos será el sábado cuando midan fuerzas con el cuadro de Puebla, juego que se llevará a cabo en las instalaciones de La Noria.