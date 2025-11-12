Exjugador de Cruz Azul y Pumas agradece éxitos a Santa Gemma

Ciudad de México.— Durante la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol 2025, Juan Francisco Palencia Hernández agradeció a Dios, a Santa Gemma, a sus padres, a sus entrenadores y a su esposa e hijos. El exfutbolista señaló que la responsabilidad, la disciplina y la fe fueron enseñanzas transmitidas por su familia y que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional.
Valores aprendidos en el hogar
Palencia recordó que sus padres, Juanito y Chela, le inculcaron ser responsable, disciplinado y no darse por vencido para alcanzar sus sueños. Expresó que su padre y su madre permanecen presentes en su vida y que sigue pensando en ellos como parte esencial de su formación. Afirmó que gracias a esas enseñanzas se convirtió en la persona y en el futbolista que fue, con la convicción de nunca dar un balón por perdido y de esforzarse en cada meta propuesta.
La familia como motivación
“El Gatillero” Palencia agradeció a su esposa Lourdes y a sus hijos Tristán y Luca. Los mencionó como su motivación diaria y la fuerza que necesita para enfrentar cualquier adversidad. Dijo que ellos representan la energía que lo impulsa cada día.
Reconocimiento a sus mentores
El exjugador también expresó agradecimiento a los mentores que lo acompañaron en su carrera deportiva. Mencionó al profesor Enrique Meza y al recién fallecido Manuel Lapuente, a quienes definió como guías durante su trayectoria.
Agradecimiento al fútbol y a sus compañeros investidos
Palencia felicitó a los investidos que forman parte del Salón de la Fama. Agradeció al fútbol por los momentos que ha permitido compartir con la afición, con los equipos y con las personas que fueron parte de su carrera.
Santa Gemma, símbolo de fe
El exfutbolista expresó su devoción a Santa Gemma, a quien atribuye acompañamiento espiritual. Santa Gemma Galgani, nacida en Italia en 1878, es considerada patrona de los estudiantes, farmacéuticos y de quienes han perdido a sus padres, así como de quienes padecen dolores o lesiones.
Santa Gemma dejó cinco propósitos espirituales de orientación: confesarse y comulgar con devoción, visitar a Jesús Sacramentado en momentos de aflicción, prepararse para las festividades de la Virgen María, vivir en la presencia de Dios y repetir la frase “Jesús mío, misericordia” al escuchar el reloj. Estos propósitos reflejan su búsqueda de una relación constante con Dios.
“Cuando el balón se detiene, la familia está a tu lado”: René Higuita
Ciudad de México.— En Pachuca, el legendario arquero colombiano René Higuita Zapata se detuvo frente al podio con una emoción que pocas veces había sentido. El público guardó silencio y, por un instante, el hombre que alguna vez desafió las reglas del fútbol con una acrobacia imposible, el famoso “Escorpión, pareció revivir cada paso de su historia. “Cuando el balón se detiene y el estadio está vacío, quien está a tu lado es tu familia”, dijo.
Un lugar entre los grandes
El Salón de la Fama del Fútbol Internacional abrió sus puertas para incluir al guardameta que cambió la manera de entender la portería. Higuita, en su discurso recordó a las figuras que lo precedieron, Beckenbauer, Maradona, Pelé, Zidane. “La incredulidad me invade”, confesó al mirar las placas de los ídolos que marcaron la historia.
Para el colombiano, ingresar a ese recinto no fue solo un honor personal, sino una confirmación de que la pasión y la entrega trascienden fronteras.
El fútbol como escuela de vida
Higuita habló del deporte que lo moldeó desde niño. “El fútbol me ha dado todo, me ha enseñado del error y de la virtud, del elogio y de la crítica, pero ante todo me enseñó a caer y a levantarme”. Esa lección, dijo, lo acompañó en cada etapa de su vida. Para él, perder fue siempre una oportunidad para aprender, y ganar una ocasión para agradecer.
Su carrera lo llevó a recorrer el mundo, conocer culturas, convivir con distintos pueblos y descubrir que la verdadera alegría nace del servicio y la entrega. Recordó con afecto su paso por México, donde defendió la portería de los Tiburones Rojos de Veracruz. “Disfruté esa forma de ser alegre y humilde de los mexicanos”, dijo.
Locura que genera alegría
El público sonrió cuando el colombiano mencionó su “locura”. No era una confesión de excentricidad, sino el reconocimiento de un impulso interior que lo llevó a atreverse a lo que otros no. “Tuve o tengo una locura que generó alegría”, explicó. Esa misma osadía, mezclada con talento, cambió incluso una regla del fútbol: la que permite a los porteros jugar con los pies.
Cada vez que salía del arco para eludir rivales o cobraba un tiro libre, lo hacía por la afición. “Hazlo por la gente”, le repetía su voz interna. Su estilo desafiante fue, en el fondo, un acto de amor hacia el público. Con cada jugada, buscaba provocar sonrisas y mover emociones.
Lecciones para una vida con propósito
“El camino es el amor, la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, afirmó. Para él, esos valores no son exclusivos del deporte; son la base de toda convivencia. “Eso hay que irradiarlo en todos los ámbitos de nuestra vida”.
Reconoció que la fama es pasajera, pero el ejemplo permanece. Por eso insistió en que, cuando el ruido del estadio se apaga, lo verdaderamente importante son los vínculos que se mantienen firmes: la familia, los amigos, la fe.
Gratitud que mira al cielo
“Soy la consecuencia de tantas batallas perdidas y sigo construyendo a golpes de coraje” y agradeció a Dios por haberle permitido seguir en pie, dijo antes de despedirse con un “Dios los bendiga” que resonó entre los aplausos.
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Ciudad de México.— Ignacio Ambriz Espinoza, originario de Culhuacán, Iztapalapa, fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol 2025. El exfutbolista y actual entrenador recordó los principios que guiaron su trayectoria: el trabajo, la honestidad, el respeto y la amistad, aprendidos en su hogar.
Su historia comenzó en los barrios del oriente de la Ciudad de México, donde inició un camino que lo llevó a consolidar más de cuatro décadas en el deporte.
Cuatro décadas en el fútbol
El entrenador recordó que a los 17 años se presentó a una prueba en el Atlético Español. Desde entonces, ha permanecido ligado al fútbol durante 43 años. Afirmó que esta disciplina le ha permitido desarrollarse como persona y como profesional, y que ha aprendido de cada etapa de su trayectoria, tanto en los momentos de triunfo como en los de dificultad. “Ama lo que haces y nunca trabajarás”, dijo.
La enseñanza de su padre
Ambriz honró la memoria de su padre, a quien atribuyó haberle enseñado a ser respetuoso, trabajador y honesto. Señaló que, aunque ya no está presente, las lecciones recibidas marcaron su carácter dentro y fuera del campo. Recordó que esas enseñanzas fueron determinantes para enfrentar los retos de su carrera y mantenerse firme ante las dificultades.
Historia con su madre
Asimismo, compartió una anécdota de su infancia. Contó que a los seis años su madre le decía que parecía “perro de la calle” por pasar el día en las calles de Culhuacán. Relató que aquella frase lo llevó a pensar que con “esas patas de perro” lograría recorrer el mundo, lo que relacionó con su posterior recorrido por el fútbol nacional e internacional.
Su esposa y sus hijos, base de su motivación
Ambriz dijo que su esposa Jessica y a sus hijos, María Fernanda y Juan Ignacio son su principal fuente de motivación. Ellos representan el motor que lo impulsa a seguir cumpliendo sus metas. Reconoció también el apoyo constante que recibe de ellos en cada etapa de su vida.
Hermanos y apoyo familiar
De manera especial agradeció a sus hermanos Fernando, Leticia, Sara y Edgar, quienes lo respaldaron desde sus inicios. Recordó que en su juventud le ayudaban incluso con dinero para el transporte rumbo a los entrenamientos. Mencionó además a su hermana Sara, con quien vivió una experiencia al ver juntos el Estadio Azteca en la película El Chanfle. Ese mismo estadio se convirtió en su casa deportiva con Necaxa y la Selección Nacional.
Amistades de toda la vida
Finalmente, Ambriz también recordó a sus mejores amigos de la infancia: Ricardo, conocido como “Cochis”, y César Milán, apodado “Chícharo”. Dijo que ambos han estado presentes desde la primaria y que conservar esa amistad es una parte importante de su historia personal y profesional.
“Dios me dio una segunda oportunidad”: Luis Flores
Ciudad de México.— Luis Flores, exjugador de Pumas y exseleccionado nacional, fue uno de los homenajeados en la 13ª Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol. El también exjugador del valencia de España, recordó su participación en el Mundial de 1986 y expresó la emoción de volver a un escenario vinculado al fútbol mexicano. “Parece que estoy en el Azteca, empezando el Mundial del 86”, señaló.
Reconocimiento a una trayectoria
El ingreso de Luis Flores al Salón de la Fama fue en reconocimiento a su trayectoria deportiva y personal. En su mensaje, vinculó su carrera con los valores que han orientado su vida: la familia, la fe y el agradecimiento a Dios.
Familia dedicada al fútbol
En su mensaje reconoció la influencia familiar en su formación deportiva. Luis Flores pertenece a la familia Flores Ocaranza, integrada por cinco hermanos, de los cuales cuatro fueron futbolistas profesionales. “Soy el más chico de los hermanos Flores Ocaranza”, indicó.
Recordó a su hermano Ignacio “Nacho” Flores, lateral derecho del Cruz Azul y seleccionado nacional, fallecido en 2011. “Me siento muy orgulloso de honrar a mi gran guía, a mi hermano Nacho”, expresó al referirse a él.
Gratitud hacia su entorno
Luis Flores agradeció y reconoció a su familia por acompañarlo a lo largo de los años. “Quiero agradecer a mi gente, mis hijos, mis nietos, mis papás, mis hermanos”, expresó.
La fe como guía después de la enfermedad
El exjugador relató su experiencia durante la pandemia de COVID-19, en la que permaneció hospitalizado durante quince días en condición grave. “Dios me dio una segunda oportunidad”, mencionó. Explicó que ese periodo marcó un punto de reflexión en su vida y reafirmó su fe. “No me queda más que dar gracias”, dijo.
Deportes
El Mundial Sub-17, una lección de respeto y hermandad para las nuevas generaciones
Ciudad de México.- En una época donde los reflectores suelen apuntar a los triunfos y estadísticas, el Mundial Sub-17 —en sus versiones varonil y femenil— ha demostrado que el verdadero valor del futbol no solo se mide en goles, sino en humanidad, fraternidad y respeto.
Este torneo juvenil ha dejado imágenes que han conmovido al mundo por su mensaje de unión, empatía y dignidad dentro y fuera del campo.
Gesto ejemplar entre México y Japón
Uno de los momentos más recordados ocurrió en el hotel de concentración de México y Japón, donde los jóvenes futbolistas protagonizaron un gesto que recorrió las redes sociales: el famoso “pasillo” entre selecciones.
Tras la primera victoria de México ante Costa de Marfil, el equipo japonés los recibió con aplausos y sonrisas, reconociendo su esfuerzo en la cancha.
Días después, los jugadores del Tri Sub-17 devolvieron la cortesía con el mismo pasillo cuando Japón venció a Portugal. La cuenta oficial de la selección nipona escribió en X (antes Twitter):
“Gracias, México, por este hermoso gesto. La amistad y el respeto son también parte del futbol”.
En el video se observa cómo ambos equipos se saludan con cordialidad y se funden en abrazos. Un ejemplo que, según los propios entrenadores, refleja el verdadero espíritu del Mundial: competir con pasión, pero con valores compartidos.
Familias unidas en las gradas
En los estadios, el ambiente ha sido igual de ejemplar. Familias de distintas nacionalidades comparten gradas, banderas y cánticos sin importar los colores. Madres mexicanas alentando junto a padres japoneses, pequeños brasileños celebrando junto a aficionados de Italia: escenas que muestran una convivencia pacífica en el futbol profesional.
“El Mundial Sub-17 se ha convertido en un espacio de comunión entre culturas; las familias comparten la misma pasión y transmiten a sus hijos que ganar no lo es todo”, destacó la agencia AFP.
El valor del consuelo
En la rama femenil, otro gesto conmovió al mundo: la futbolista brasileña Evelin, autora del autogol que dio el triunfo a México, rompió en llanto al final del partido. Sin embargo, sus compañeras la rodearon y la abrazaron para consolarla.
Lo más sorprendente fue que varias jugadoras mexicanas también se acercaron a ella para brindarle apoyo.
El video fue difundido por la FIFA el pasado 5 de noviembre con el siguiente mensaje:
“El futbol también se trata de empatía. Hoy, México y Brasil demostraron que la competencia nunca debe borrar la humanidad”.
Las imágenes se viralizaron en minutos, mostrando a jóvenes que entienden que el respeto al rival también forma parte del juego limpio.
Valentina Murrieta, ejemplo de esfuerzo y familia
Otra historia que ha dado la vuelta al mundo es la de Valentina Murrieta, mexicana que fue elegida como la mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos. Con apenas 17 años, la arquera del América logró el Guante de Oro tras llevar a México al tercer lugar del certamen.
“Desde que supe que iría al Mundial, me propuse regresar con un logro para México. Fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de mi familia”, destacó Valentina en entrevista con Claro Sports.
Su historia se hizo aún más emotiva cuando recibió un mensaje sorpresa de Guillermo Ochoa, quien le envió un video de felicitación.
“Valentina, felicidades por tu gran torneo. Me dio gusto verte jugar con tanta seguridad. Sigue disfrutando y creciendo; tienes un futuro enorme”, dijo Paco Memo en el mensaje difundido en sus redes sociales.
“Desde niña lo admiraba y soñaba con ser como él. Siempre lo veía en los Mundiales y me inspiraba. Me decía: ‘si él puede, ¿por qué yo no?’”, respondió Murrieta.
Un torneo que inspira más allá del marcador
El Mundial Sub-17 se ha convertido en una plataforma donde los valores humanos brillan tanto como el talento deportivo. Historias como las de Japón y México, los gestos de consuelo entre rivales o la determinación de jóvenes como Valentina Murrieta, reafirman que el futbol, en su esencia más pura, sigue siendo una escuela de vida.
“El futuro del futbol está en buenas manos. Los jóvenes de esta generación no solo compiten, sino que construyen puentes de respeto y esperanza”, destacó la FIFA en un mensaje compartido en redes sociales.
