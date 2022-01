Explica Chávez Jr. los motivos de la rivalidad con ‘Canelo’: “Soy más guapo que él”

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. aceptó que tiene una importante rivalidad con Saúl “Canelo” Álvarez porque “le bajó” varias novias.

Chávez Jr. quien ya se recupera de la Covid-19, hizo una transmisión en vivo y aseguró que entiende por qué “Canelo” le tiene un coraje que va más allá del cuadrilátero.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”, dijo Chávez Jr.

“Tengo 61 peleas de boxeo y no parezco boxeador como otros, no me importa el ‘Canelo’, he perdido peleas pero nada más, fue por circunstancias”.

Por otra parte, el pugilista indicó que su objetivo es pelear el 18 de febrero, aunque todavía no tiene rival.

“Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el Flaco, Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie”, dijo Chávez Jr.

Agregó que ya se encuentra bien después del problema que sufrió por el coronavirus “ya corrí siete kilómetros y ahorita puro entrenar, nada de amigos, solo entrenar”, concluyó.

Lee: “Tengo todos los síntomas”; Julio César Chávez Jr. sufre de Covid