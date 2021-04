Explota directivo de Tigres en contra de “Tuca” Ferretti

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Este viernes arranca la jornada 16 de la Liga MX, la penúltima antes de que finalice la temporada regular.

El balón rodará en punto de las 19:30 horas cuando los camoteros del Puebla reciban a los Pumas de la Universidad en el estadio Cuauhtémoc.

Este mismo viernes, los Xolos de Tijuana, que estrenan a Robert Dante Siboldi como técnico, reciben a Necaxa, único equipo sin posibilidades de acceder a la Liguilla, mientras que Mazatlán hará frente a León.

El sábado continúa la actividad de la Liga MX y descatan dos clásicos: el tapatío cuando choquen Atlas ante CHivas y el regio entre Tigres ante Monterrey.

El mismo sábado, La Máquina Celeste de Cruz Azul se enfrentará al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Aztaca.

Para el domingo en el estadio Nemesio Díez, Toluca se enfrentará al América y Querétaro a Bravos en La Corregidora.

La actividad de la jornada 16 de la Liga MX concluirá el lunes con el choque entre los Tuzos del Pachuca ante Santos Laguna.

A continuación los horarios de los partidos

Jornada 16 Liga MX

Viernes

Puebla vs. Pumas 19:30

Tijuana vs. Necaxa 21:06

Mazatlán vs. León 21:35

Sábado

Cruz Azul vs. San Luis 17:00

Atlas vs. Chivas 19:00

Tigres vs. Monterrey 21:10

Domingo

Toluca vs. América 17:30

Querétaro vs. Bravos 19:30

Lunes

Pachuca vs. Santos 21:00

