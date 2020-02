Explota Gattuso y asegura que en México “lo masacraron”

Nápoles.- El técnico del Napoli, Genaro Gattuso, explotó después de las críticas que ha recibido por no ocupar de titular al mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien es de los jugadores más caros en la institución.

El técnico culpó a la prensa italiana de haberlo crucificado y que la afición mexicana no soporte el trabajo que está realizando al frente del conjunto napolitano.

“Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello”, dijo Gattusso en tono molesto.

“En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno… ¡paciencia! Ya no iré a México”, agregó previo al choque ante el Cagliari.

Gattuso comentó que tanto “Chucky” como Fernando Llorente tienen las mismas oportunidades de jugar y se inclinará por el que atraviese por un mejor momento futbolístico.

“Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más”.

Compartió que Lozano quedó fuera de la convocatoria por una contractura y que sentó a Allan porque no entrenó de buena forma.

“Koulibaly, Milik, Lozano y Allan están fuera. Hirving tuvo una contractura. Allan no entrenó como yo quería, entrenó caminando y así se quedará en casa, no lo he llamado. Mañana es otro día, nos vamos sin rencor. Si trabaja como yo quiero, volverá, de lo contrario esperará nuevamente”, finalizó.