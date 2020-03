Explota Klopp tras obligarlos a disputar el Liverpool vs. Atleti

Ciudad de México.- El futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, aseguró estar dispuesto a que le reduzcan el sueldo, tras la difícil situación que atraviesa el mundo por la crisis del Coronavirus COVID-19.



El ex jugador del Real Madrid ya no percibirá los 4.5 millones de euros que le pagaban por temporada y acordaron que ahora “solamente” reciba 3.8 millones de euros, en un gesto que si bien ayudará a la economía del club en este momento, no es definitiva.

Trasciende que este bajón de sueldo de Cristiano solamente es mientras dura la Serie A sin actividad y que los acuerdos económicos se respetarán cuando se regrese a la normalidad tras la pandemia de Coronavirus.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Mendes han financiado dos unidades de cuidados intensivos en el Hospital de Santa María de Lisboa y en Porto, ambas tendrán una sala equipada con 15 camas de cuidados intensivos, ventiladores y monitores, además de una donación de un millón de euros.