Explota Miguel Herrera en contra de Christian Martinoli

Ciudad de México.- Miguel Herrera explotó en contra de Christian Martinoli, quien aseguró que tuvo que ir a un psicólogo después del golpe que le dio el “Piojo” cuando todavía dirigía a la selección mexicana.

Herrera señaló que es una exageración lo revelado por el comentarista de TV Azteca, y comentó que ya le había dicho que le “bajara” antes de presentarse el incidente.

“Yo hablé con Luis García miles de veces, le dije que le pidiera a Martinoli que le bajara y no, se metió con mi familia y ahí si no respondo”, dijo.

Miguel Herrera le dio bola al tema de Christian Martinoli con Felix Fernández en live por Instagram Live.



De cierta forma creo que Miguel no ha aprendido a controlar su reacción cuando le tocan ese tema. Debería darle ya vuelta a la página y no reaccionar con insultos. Mal ahí. pic.twitter.com/uVLYIkC2MI — Brandon Ambriz L (@bramlob18) April 24, 2020

“A mí me dicen de todo en redes sociales y no me engancho, pero él lo hizo con la familia”, agregó en entrevista con el exportero Félix Fernández.

Comentó que no es creíble que Martinoli haya tenido que ir a un doctor luego del problema que tuvieron.

“Otra vez volvió a sacar el tema y dijo que por lo que pasó tuvo que ir al psicólogo, que no diga mama… porque le empezó el pedo por atacar a mi familia”.

Te puede interesar: Acepta Miguel herrera que paró les afectará

“Desafortunadamente mi cabeza explotó mal por la silla que representaba (Selección), pero ¿cuántos años ya pasó de eso? y este cabr… acaba de abrir el tema cuando yo siempre he reconocido que la dupla que han armado estos dos cabrones es buena (García y Martinoli)”, sentenció.