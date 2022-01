Explota Xavi Hernández en contra de Dembélé

Ciudad de México.- El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, explotó en contra de Dembélé quien aún no define si se quedará con el equipo o buscará otras opciones.

Hernández indicó que es momento que el futbolista defina su futuro para que el equipo sepa con qué jugadores contará para los próximos meses.

“No quiero faltar el respeto a nadie. El mensaje es claro. O renueva o a buscar una solución de salida”, comentó el estratega del Barcelona.

“Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación”.

“Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu está en conversaciones y no podemos esperar más”, agregó.

Xavi aseguró desconocer cuáles son los motivos que le impiden renovar contrato al futbolista galo “A mí él me dice que quiere quedarse. pregúntenle a a él”.

“Esa no es una situación que se contemple. O renueva o se le busca una salida. O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla”, sentenció.

Por lo pronto, Barcelona cerró su preparación de cara al choque de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

🎙 Xavi: ❝La de Dembélé es una situación compleja. Si no renueva, es necesario buscar una solución❞ pic.twitter.com/4dIepDZoE1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2022

Lee: Presiona Xavi Hernández a Dembele para que renueve contrato