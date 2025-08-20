Familia, respeto y disciplina: el secreto del bicampeonato de México en Flag Football

Ciudad de México.– La Selección Mexicana Femenil de Flag Football no solo conquistó el oro en los World Games Chengdú 2025, también mostró que los valores, la unión familiar, el respeto y la dignidad humana son los cimientos que consolidaron a México como potencia mundial en este deporte.

La medalla de oro conseguida con un dramático 26-21 sobre Estados Unidos reafirmó el carácter de un grupo que aprendió a ganar con disciplina y entrega.

Cada jugada, cada anotación y cada reacción en la final reflejaron el espíritu de un equipo que juega para honrar a sus familias, a su país y a sí mismas.

Una victoria cimentada en valores

El bicampeonato no es casualidad, México ya había ganado en Birmingham 2022 y llegó a China con la experiencia del subcampeonato mundial en Finlandia 2024.

La quarterback Diana Flores lo resumió con claridad al llegar a la capital del país.

“No hay sueño tan grande que no pueda hacerse realidad. Es el principio de mucho más, con esto empieza el camino para los Juegos Olímpicos de 2028”, afirmó la mariscal de campo.

El mensaje de Flores subraya lo que hay detrás de las medallas: una generación de mujeres que supo convertir el respeto, la disciplina y el apoyo familiar en la fórmula para derrotar a potencias como Estados Unidos.

Regreso triunfal y emotivo a la Ciudad de México

La madrugada del lunes, la sala de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en un estadio improvisado.

Niñas con jerseys de equipos de futbol americano, amigos, familiares y decenas de aficionados corearon “¡México, México!” al ver aparecer a las campeonas.

Con medallas al cuello, flores y lágrimas de emoción, las seleccionadas fueron recibidas con vítores y cánticos.

“Me siento muy agradecida por la vida por ser yo la que atrapara ese balón, pero el trabajo es de todas”, destacó Victoria Chávez, quien atrapó el pase del triunfo.

En medio de aplausos y cámaras, otra de las líderes del equipo, Tania Rincón, aseguró que el oro es apenas una muestra de lo que México puede lograr rumbo a Los Ángeles 2028.

“México tiene mucho talento, los Juegos Olímpicos van a ser un gran reto para todas nosotras, ya demostramos que la medalla de oro es posible”, aseguró.

Influencers y figuras del deporte reaccionan

El triunfo no pasó desapercibido en redes sociales. En Instagram, la conductora Tania Rincón compartió una felicitación especial, mientras que la receptora Mónica Rangel celebró el logro con un mensaje de orgullo.

En X (antes Twitter), personalidades públicas como el secretario de Economía Marcelo Ebrard y medios deportivos internacionales difundieron mensajes de felicitación.

México venció a los Estados Unidos 26-21 y se corona Campeón de Flag Football en los World Games 👏👏👏👏🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/x1iAgOelHD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 17, 2025

El exjugador de la NFL Tom Brady, leyenda de los New England Patriots, publicó en su Instagram Stories:

“Muy cool ver la pasión del Flag Football, mostrado este fin de semana en The World Games”.

La reacción de Brady fue uno de los gestos más comentados, ya que el Flag Football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México, potencia mundial con mirada olímpica

El bicampeonato conseguido en Chengdú confirma que México no solo compite, sino que marca tendencia en el mundo del Flag Football.

Con el oro en 2022 y 2025, y con el impulso social y familiar que respalda a cada jugadora, la Selección Nacional se coloca como favorita para pelear una medalla olímpica en 2028.

Para Diana Flores, el mensaje es claro:

“México ha sido potencia en este deporte durante muchos años y ahora con este título recordamos al mundo que estamos aquí para seguir así”, resaltó.

La historia de estas mujeres es mucho más que un campeonato. Es un ejemplo de que los valores, el respeto y la unión familiar son tan importantes como la táctica y la velocidad en el campo.

