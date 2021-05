Firma de convenio entre el WBC y clínica de rehabilitación

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La atleta insigne del taekwondo mexicano, María del Rosario Espinoza Espinoza, confirmó que competirá en el Campeonato Panamericano Senior. Evento que se realizará del 2 al 4 de junio. El México Open se efectuará del 5 al 7 de junio, en Cancún, Quintana Roo.

La triple medallista olímpica está a la espera de la evaluación, que designará a la seleccionada nacional que competirá en la categoría +67 Kg, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Me siento muy bien entrenando aquí, sobre todo enfocada y concentrada. El CNAR es un lugar en el que me gusta mucho entrenar, porque me enfoco a lo que son mis objetivos y sobre todo que me siento segura entrenando aquí”, destacó la taekwondoín, quien busca asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos, tras su participación en Beijing 2008, donde ganó la medalla de oro, Londres 2012 con la presea de bronce y Río 2016 con el metal de plata.

La triple medallista olímpica se prepara para la evaluación interna

María del Rosario Espinoza tuvo un excelente inicio de año competitivo, ya que tras la pausa obligada por la pandemia del covid-19. Regresó a los escenarios internacionales luego de un año sin competir. Conquistó la medalla de oro en el Abierto de Sofía, Bulgaria, que se llevó a cabo en marzo y a mediados de abril, la presea de plata en el Abierto de España.

Participar en el Abierto de España, representó para mí, en primer lugar, el acumular puntos para el ranking olímpico y sobre todo seguir con este ritmo de competencias internacionales, al igual que el competir en Europa siempre es un reto y sobre todo que una vez que regreso de competir de allá, siempre traigo muy buena retroalimentación, por parte de todo el equipo y mía, para seguir mejorando y seguir afinando los puntos”, resaltó la también triple medallista mundial.

“Me siento muy bien físicamente, afortunadamente estoy bien y sin lesiones; mental y técnicamente sigo trabajando para lo que es el objetivo de Juegos Olímpicos”, puntualizó María del Rosario Espinoza.

