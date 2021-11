Fracaso si Cruz Azul no es campeón: Rafael Baca

🇨🇦 Canada is third in #CWCQ Final Round Standings. A win over 🇲🇽 Mexico would see them overtake El Tri 😱

–

🇨🇦 Canadá es tercera en la tabla general de la Ronda Final #CWCQ. Si vence a 🇲🇽, tendría el primer lugar al alcance 😱 pic.twitter.com/BDLeZeMYV1