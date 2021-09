Fuerte sanción de la COFECE a la Liga MX por el Pacto de Caballeros

Ciudad de México.- Javier “Chofis” López aceptó que no puede ser un “ejemplo” para futbolistas jóvenes de Chivas, ya que cometió varias indisciplinas cuando vistió la casaca del Rebaño.

“Chofis”, goleador del equipo de la MLS San José Earthquakes con cinco tantos en dos partidos, reveló que fue dolorosa su salida del conjunto rojiblanco en México.

“Cuando salí de Chivas me destruí, me sentí muy mal, tuve muchos días malos, no podía creer que salí así. Se hablaban muchas cosas que no eran verdad, solo me concentré en entrenar y que tarde o temprano todo mejoraría”, dijo en entrevista para la cadena ESPN.