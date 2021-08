Funes Mori apunta a la Copa del Mundo de Qatar 2022

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El delantero de los Rayados del Monterrey, Rogelio Funes Mori, aseguró que se vislumbra como uno de los atacantes que estará con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ariete, quien llegó a 123 goles en México , indicó que desea continuar en el gusto de Gerardo Martino, técnico del Tri.

Agregó que no esperaba el recibimiento caluroso que tuvo en su primera convocatoria con el equipo mexicano.

“Me tocó un grupo bárbaro, me trataron muy bien, todo se hizo más fácil, me impresioné de la calidad de los jugadores. Hay futbolistas con talento y es lo importante”, dijo.

En entrevista con Fox Sports, Funes Mori confía en que pronto se encontrará en el Tri con Javier “Chicharito” Hernández.

“Yo fui por un lugar, es una posición que hacía falta, hay jugadores buenos: J.J. Macias, Henry Martin, (Raúl) Jiménez que vuelve”.

“Yo no le quiero quitar el puesto a nadie, creo que estuve a la altura, y me lo gané. ‘Chicharito’ es el más grande en la selección, me gustaría jugar con él, desconozco sus problemas, solo te puedo hablar de lo que ha hecho”.

Funes Mori agregó que trabajará para ganarse un lugar dentro del Tri que participará en la Copa del Mundo.

“Me veo en Qatar. Me han dado la oportunidad de ser conocido; en Copa Oro fui con la idea de disfrutar, tal vez era la primera y última, nos fue bien, no ganamos pero dejamos buenas sensaciones; siento que podemos llegar al quinto partido”.

“Mis aspiraciones son seguir creciendo, ir a eliminatoria, hacer un buen mundial, hay talento, jugadores con potencial, y si los muchachos se la creen, podemos lograr el quinto partido”, sentenció.

