América jugará contra LAFC por pase al MDC

Roma. — La Serie A de Italia suspendió todos los partidos programados para este lunes 21 de abril de 2025, tras el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años.​

La Lega Serie A informó que los encuentros aplazados incluyen Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio y Parma vs. Juventus.​

También se suspendieron partidos del campeonato Primavera 1 y otras categorías inferiores.​

La Federación Italiana de Fútbol y el Comité Olímpico Italiano extendieron la suspensión a todas las competiciones deportivas en el país.​

Los partidos reprogramados se disputarán el miércoles 23 de abril a las 18:30 horas (hora local).​

El Papa Francisco, aficionado al fútbol y seguidor del club San Lorenzo, falleció en la mañana del lunes en su residencia del Vaticano.​

Su muerte ha generado una profunda conmoción en el ámbito deportivo italiano, reflejada en la suspensión de las actividades futbolísticas.​

La Serie A comunicó que las nuevas fechas para los partidos suspendidos se anunciarán próximamente.

Esta medida se suma a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender los partidos programados para este lunes en todas sus competiciones.

El fallecimiento del Papa Francisco ha tenido un impacto significativo en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, donde era una figura muy respetada.​

La comunidad futbolística italiana y mundial se une en el luto por la pérdida del Sumo Pontífice.

