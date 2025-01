‘Chino’ Huerta es oficialmente jugador del Anderlecht

París.— Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain se sinceró sobre el proceso de sanación tras el fallecimiento de su hija en agosto del 2019.

Xana, hija del exfutbolista, perdió la vida a causa de un osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso a la edad de 9 años.

“Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Será la estrella que guíe a nuestra familia”, rezaba el comunicado oficial con el que Luis Enrique informó sobre el fallecimiento.

Xana es la tercera hija del matrimonio de Luis Enrique con su mujer Elena Cullell. El primogénito de la pareja es Pacho y le sigue su hermana menor, Elena Cullell.

El entonces seleccionador español, dejó temporalmente su cargo para estar con su familia y vivir su duelo de manera más privada.

“Me considero muy afortunado”, Luis Enrique

Como parte de una mniserie documental producida por Movistar en España, Luis Enrique recordó a Xana a cinco años de su fallecimiento.

El entrenador se dijo afortunado del breve pero maravilloso tiempo que pudo compartir con su hija, pues tiene mil recuerdos de ella.

“¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos”, confiesa Luis Enrique en el documental. “Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles…”, añade con una gran entereza el técnico.

Finalmente, recordó que la madre del asturiano no podía tener en su casa fotos de su nieta fallecida hasta que Luis Enrique la animó.

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

“Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana mamá?’ ‘No puedo, no puedo…’. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’”, explicó.

“En el plano físico no está, pero en el espiritual sí lo está porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos porque yo pienso que Xana todavía nos ve, ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”

Fundamental acompañar a los padres que pierden a su hijo

El perder a su hijo es una de las penas más grandes que puede vivir un ser humano, por lo que podría desembocar en efectos psicológicos negativos serios.

Jesús de la Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos, en España, advirtió que los progenitores que pasan por esta traumática experiencia, tienen más riesgo de hospitalización por enfermedad mental.

Por ello, urgió a un acompañamiento integral para que los padres tengan asistencia psicológica y evitar complicaciones de salud mental.

“No debe trivializarse el dolor de perder un hijo”

En noviembre pasado, el Papa Francisco llamó a no trivializar con palabras vacías y superficiales de los padres que sufren la pérdida de un hijo.

El Pontífice instó a “cuidar las heridas” de aquellos que sufren el drama de la pérdida de un hijo.

“Ser cristianos significa cuidar los que están heridos y los que están en el dolor, para prender pequeñas luces ahí donde parece que todo está perdido”.

