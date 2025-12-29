Diogo Jota, “You’ll never walk alone”

Liverpool.— El 3 de julio pasado, el mundo del futbol recibió la noticia del fallecimiento de Diogo Jota, entonces futbolista del Liverpool de la Premier League.

El portugués perdió la vida tras un accidente automovilístico en el que también falleció su hermano, el también futbolista, André Silva.

Semanas después, en la fecha 18 del campeonato inglés, el Liverpool recibió al Wolverhampton, club en el que el portugués también jugó durante su etapa en Inglaterra.

El encuentro, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto local, incluyó un homenaje previo que colocó a la familia del jugador en el centro de la jornada.

Anfield Road guardó silencio antes del silbatazo inicial y concentró su atención en los hijos mayores del futbolista, quienes ingresaron al terreno de juego.

Un homenaje centrado en la familia

Dinis y Duarte, de cinco y dos años, caminaron sobre el césped ante miles de personas que observaron el momento de pie, sin consignas ni cánticos.

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, acompañó a los niños de la mano durante su recorrido, gesto que representó el respaldo del plantel hacia la familia. Cuando los menores aparecieron en el campo, la tribuna respondió con una ovación sostenida.

Cabe recordar que Diogo Jota también tuvo a hija que actualmente tiene de 13 meses de edad, pero no participó en el acto realizado en el estadio.

El club buscó que la memoria del jugador permaneciera presente para sus descendientes y para la comunidad deportiva que siguió su trayectoria.

Two of Diogo Jota's children – Dinis and Duarte – as well as family members, are mascots ahead of the match between their father's English clubs ❤️

Jugadores del Liverpool y del Wolverhampton permanecieron formados en el campo, en señal de respeto, mientras se desarrolló el homenaje.

Diogo Jota defendió al Wolverhampton entre 2017 y 2020, antes de consolidarse con el Liverpool, club con el que ganó la Premier League y otros títulos.

“Gracias desde el fondo de mi corazón”

Desde la grada, Rute Cardoso, esposa del futbolista, observó el homenaje dedicado a sus hijos, acompañada por el silencio del estadio.

Las cámaras de televisión captaron su reacción durante el ingreso de los niños, imágenes que difundieron las señales oficiales del encuentro.

Posteriormente, Cardoso emitió un comunicado difundido por el Liverpool FC, en el que agradeció el gesto del club y de la afición.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias al club y a todos los aficionados por el amor, respeto y apoyo mostrado durante este momento difícil”, expresó.

La esposa del jugador señaló que los mensajes y gestos recibidos tuvieron un significado profundo para ella y su familia, según el comunicado oficial.

“Aún no asimilamos la pérdida de Diogo Jota”

Antes del partido, Virgil van Dijk reconoció que el grupo aún enfrentó dificultades para asimilar la pérdida de Diogo Jota y de su hermano André Silva.

“La pérdida fue algo para lo que nadie estaba preparado”, declaró Van Dijk ea medios ingleses.

“La pérdida de Diogo Jota y su hermano Andre Silva en julio fue algo para lo que ninguno de nosotros podría haberse preparado, y algo con lo que todos todavía estamos tratando de hacer las paces. Nuestros pensamientos, como siempre, permanecen con la familia de Diogo y Andre. Nunca, nunca serán olvidados, y llevaremos su memoria siempre.”

Por su parte, el entrenador Arne Slot también abordó el tema en el programa oficial del partido.

Slot escribió que esperaba que las muestras de afecto ofrecieran algún tipo de consuelo a la familia durante fechas significativas.

“Reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 12 meses enciende una montaña rusa de emociones, pero es normal en esta época del año mirar hacia atrás a todo lo que ha pasado. Hacerlo me lleva a pensar especialmente en la familia de Diogo Jota en lo que será su primera Navidad sin él. No es mi lugar decirles dónde deben buscar consuelo, si es que eso es posible, pero solo puedo esperar que el sentimiento de amor y afecto que Diogo todavía genera les traiga algo de consuelo.”

Homenaje y legado en Liverpool

No fue el único homenaje que recibió Diogo Jota por parte del Liverpool y su afición. El artista de Liverpool Paul Curtis, que ha pintado más de 250 obras de arte públicas en toda la región hizo un mural para honrar la memoria del futbolista y de su hermano.

Para financiarlo, abrió una campaña que buscaba recaudar unas dos mil libras. Sin embargo, reunió más de 26 mil. Por ello, cerca de 24 mil libras se donarán a la Fundación Liverpool Futbol Club (LFC), la organización benéfica oficial del club.

Los recursos se destinarán para el programa de futbol base que fomenta la práctica del deporte en jóvenes.

Extra funds raised by supporters to create a mural in honour of Diogo Jota and his brother, Andre Silva, will help fund a new grassroots football programme in his name, delivered by @LFCFoundation ❤️

